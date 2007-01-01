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Общество

35-й Механический завод приглашает работников на открытые вакансии

10:18 сегодня
0 535
Читайте KP40.RU:

Металлообрабатывающее предприятие, производящее металлоконструкции любой сложности и изготавливающее технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

В связи с увеличением объёмов производства ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ на вновь открытые вакансии:

  • Сварщик аргонодуговой сварки
  • Слесарь по сборке металлоконструкций
  • Маляр по металлу
  • Токарь
  • Разнорабочий-грузчик
  • Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
  • Слесарь-ремонтник
  • Трубогибщик
  • Оператор лазерной резки
  • Грузчик производственного склада
  • Работник по благоустройству территории (дворник)
  • Фрезеровщик 

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

  • трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ
  • стабильная заработная плата, выплачиваемая дважды в месяц (оклад + премия)
  • полное обеспечение СИЗ
  • бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра
  • доставка работников на предприятие корпоративным транспортом
  • место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия
  • бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой, расположенной на территории завода
  • детские новогодние подарки.

Ждём вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.

На все возникшие вопросы ответит отдел персонала:

тел.: 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.

Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия mz35.ru, в разделе «Вакансии».

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