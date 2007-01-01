35-й Механический завод приглашает работников на открытые вакансии

Металлообрабатывающее предприятие, производящее металлоконструкции любой сложности и изготавливающее технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

В связи с увеличением объёмов производства ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ на вновь открытые вакансии:

Сварщик аргонодуговой сварки

Слесарь по сборке металлоконструкций

Маляр по металлу

Токарь

Разнорабочий-грузчик

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Слесарь-ремонтник

Трубогибщик

Оператор лазерной резки

Грузчик производственного склада

Работник по благоустройству территории (дворник)

Фрезеровщик

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ

стабильная заработная плата, выплачиваемая дважды в месяц (оклад + премия)

полное обеспечение СИЗ

бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра

доставка работников на предприятие корпоративным транспортом

место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия

бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой, расположенной на территории завода

детские новогодние подарки.

Ждём вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.

На все возникшие вопросы ответит отдел персонала:

тел.: 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.

Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия mz35.ru, в разделе «Вакансии».