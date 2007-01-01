Тонкая работа: журналист проверила качество бумаги на заводе «Архбум Тиссью Групп»

Постоянный контроль качества и разнообразные санитарно-­гигиенические изделия современного калужского предприятия

ООО «Архбум Тиссью Групп» — ​завод по производству бумаги санитарно-­гигиенического назначения в Калужской области. Официальное открытие состоялось в 2020 году. Спустя пару лет, уже в условиях санкций, менеджмент компании показал высокий профессионализм, производство не останавливалось, логистика была оперативно скорректирована без ущерба для предприятия.

Полная мощность ООО «Архбум Тиссью Групп» составляет 140 000 тонн продукции в год. Сегодня предприятие входит в число лидеров отрасли по объёму производства и финансовым результатам и по праву считается одним из самых современных заводов в Европе.

Как работается калужанам на этом предприятии? Как здесь организован производственный процесс? Чтобы ответить на эти вопросы, журналист «Калужского перекрёстка» Ланита Стойловская на один день стала частью большой команды «Архбум Тиссью Групп».

Безопасность на предприятии ​прежде всего

Меня приняли на калужское предприятие в качестве специалиста по качеству. Помимо ознакомления с должностной инструкцией, правилами и положениями компании, специалист по охране труда Марьяна Андреевна Сабинина и специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС Сергей Иванович Харламенков провели со мной подробную беседу о безопасности на производстве, включая пожарную.

Мне сразу дали понять, что работа на предприятии, где производят санитарно-­гигиенические изделия, — ​дело ответственное, и охрану труда нужно усвоить даже раньше, чем свои должностные обязанности.

Марьяна работает на предприятии уже пять лет, начинала, когда здесь трудились всего 20–30 человек. Сергей Иванович, в прошлом подполковник пожарной охраны, обеспечивал безопасность объектов самого высокого уровня в стране. Теперь он совмещает две должности: пожарная безопасность и ГО ЧС.

— Я уже на пенсию вышел, на огороде выращивал капусту, построил баню, гараж, — ​говорит Сергей Иванович. — ​Думал, что отработал своё, теперь отдохну. А потом звонит друг и говорит, что нужен хороший специалист на новый завод. Ну как откажешь другу?

Для всех сотрудников проводят пять обязательных инструктажей. В этот день я успела прослушать один, но довольно информативный.

Обед в красивых интерьерах

Во время обеда я оказалась в уютной столовой. В современном интерьере с акцентом на травяной цвет было приятно обедать. Ощущение было, что я присела за столик в одном из городских кафе.

Кормят в «Архбум Тиссью Групп» основательно: разно­образие салатов, первых и вторых блюд, компоты, ​всё, чтобы заводчане питались сбалансированной и полезной едой.

Наконец, мне вручили спецодеж­ду: плотный, но дышащий материал, удобная обувь на липучках с усиленной защитой пальцев и очки для защиты глаз.

В лаборатории

Минуя множество просторных цехов и переходов, я оказалась перед синей дверью лаборатории и переступила порог в качестве стажёра. Здесь меня приветствовала начальник лаборатории контроля качества Елена Николаевна Ваганова и прежде всего проговорила со мной правила безопасности.

— Я всегда говорю сотрудникам: если техника не работает, ни в коем случае не трогать оборудование руками, — ​серьёзно и заботливо говорит Елена Николаевна. — ​Если ­что-то замкнуло, затрещало или запищало, сразу же говорить мне, и я вызову инженеров.

Начальник лаборатории объяснила, в чём состоит задача специалиста по качеству. В приоритете у лаборантов — ​проверка целлюлозных масс и качества бумажной основы на бумагоделательной машине. Дефекты лучше предотвратить, чтобы качество изделий было безукоризненным.

Бумагу проверяют по многим показателям: плотность, влажность, прочность, белизна, мягкость и многое другое. Образцы бумаги даже искусственно состаривают для испытаний. Полученные результаты оперативно передаются машинисту производства.

Меня научили проверять готовые изделия на прочность. Моей задачей было помещать заранее подготовленные бумажные образцы в лапы специальной разрывной машины. Испытательная установка медленно растягивает полоску и фиксирует момент и усилие, при котором она рвётся. Результаты выводятся на экран и фиксируются в специальном бланке контроля.

Командная работа

Сотрудницы лаборатории работают сосредоточенно и чётко. В ­какой-то момент мне показалось, что они понимают друг друга без слов. Работа не прерывалась: нарезать бумагу, поместить в колбы, взвесить, высушить или намочить бумагу — ​любое действие было отточено до автоматизма.

Все полученные данные вносятся в компьютер, что позволяет технологам производства в любой момент посмотреть результаты.

Сердце производства

Затем инженер по качеству Елена Хатилович провела экскурсию по производству, чтобы я увидела полный производственный цикл.

В светлых просторных цехах лежат огромные рулоны бумаги-­основы, из которой производят салфетки, туалетную бумагу и полотенца. На одной из линий склеивают водорастворимые втулки, далее на них наматывают многослойную бумагу и создают тиснение на готовом изделии.

На производстве «Архбум Тиссью Групп» сухо и тепло, сквозь стеклянную крышу на белоснежные полотна бумаги мягко ложится дневной свет. Раздаётся гул производственных линий. За каждой из них закреплён сотрудник.

— Я работаю здесь с самого открытия, начинала с должности специалиста по качеству, — ​рассказывает Елена Хатилович. — ​Работала на разных предприятиях, в том числе иностранных, и скажу, что здесь руководство идёт навстречу трудолюбивому человеку. Это важно. И если ты не лентяй, то останешься здесь работать надолго.

ООО «Архбум Тиссью Групп» — ​это современное и высокотехнологичное предприятие, где ценятся безопасность, качество и профессионализм. Если вы ищете интересную и стабильную работу в Калужской области, это место для вас.