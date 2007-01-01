«Буран» переезжает из Калужской области на Урал

Фотографии космического челнока, путешествующего через всю страну, начали появляться в соцсетях, а в понедельник, 22 июля, появилось и видео

Уникальный советский космический корабль, который первоначально обосновался в Медыни, в музее военной техники Вадима Задорожного, обрел новое пристанище. Пользователи соцсетей выяснили, что его ждут в другом военном музее – в Верхней Пышме (Свердловская область), впрочем, сам музей это событие пока не комментирует.

Транспортировка подобного груза – задача не из легких. «Буран» переводился и речными баржами - через каналы Москвы, через Волгу и Каму, и по суше на мощном трале.

Кстати, это третий самолет проекта «Буран». До 2004 года он хранился на Тушинском машиностроительном заводе, в 2011 выставлялся на авиасалоне «МАКС», в апреле 2022 доставлен в Калужскую область, на киностудию «Военфильм-Медынь».