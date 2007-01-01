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Общество

В Калуге открыли предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro cо специальным режимом Harcourt для портретной съемки 

15:44 сегодня
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Цифровая экосистема МТС сообщила о старте предзаказа на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro с режимом портретной съемки Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. Новинка доступна для калужских покупателей со скидкой и умными часами в подарок.

HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для предзаказа на сайте МТС. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 рублей. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок. 

За день до старта предзаказа МТС первой в России презентовала HONOR 200 и 200 Pro в своём флагманском магазине в Москве, на котором гости мероприятия смогли протестировать устройства и узнать обо всех ключевых преимуществах новинок. 

«Мы видим высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте. За первые шесть месяцев этого года в России было продано 1,8 млн устройств дороже 50 тыс. рублей на сумму 165 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 20% в штуках и на 32% в деньгах. Главным драйвером роста сегмента становятся бренды из Китая, которые активно наращивают своё присутствие в этой категории. Год к году рост китайских брендов в категории 50–70 тыс. рублей составил 55% в штуках, в сегменте 70+ тыс. рублей увеличился почти в 3 раза, а общее количество продаж в этих сегментах увеличилось более чем в 20 раз. HONOR – один из лидеров в этой категории, только в этом году мы представили модели Magic V2 и Magic6 Pro от этого бренда, которые успешно зарекомендовали себя, и уже входят в топ популярных устройств.  Уверены, что уже на старте предзаказа HONOR 200 и 200 Pro также смогут заинтересовать российских потребителей», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Harcourt в смартфоне

Анализ света и тени на 10 000 классических портретов легендарного парижского фотоателье Harcourt позволил создать для HONOR 200 и 200 Pro специальный режим съемки на базе технологий искусственного интеллекта, который выбирает оптимальные параметры и в девять этапов обрабатывает полученное изображение. Это позволяет воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt со светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

Тройная камера для Pro портретов

Смартфон HONOR 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3”) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy, а также телефотокамерой 50 Мп с зумом 2.5х и оптической стабилизацией и камерой 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой. В HONOR 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

Информация на момент публикации.

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Лента комментариев
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