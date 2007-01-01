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Общество

Уникальную икону вернули в Медынь после реставрации

Работы проходили в Твери. Теперь иконы привезли обратно в музей полиции в Медыни, сообщили 23 июля в районной газете «Заря». 
Дмитрий Ивьев
14:48 сегодня
0 177
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Икону «Достойно есть» подарила музею 10 лет назад семейная пара Геннадия и Светланы Филипенковых из Москвы.

Она призывает людей к праведной и безгрешной жизни.

Второе название иконы - «Милующая».

По информации реставраторов, икона относится к XVIII веку.

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Лента комментариев
maks17

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какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

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Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

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Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

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Дмитрий Ивьев Вы не по разным (извините помоечным) телеграм-каналам ходите, а лучше спросите про это, у официального лица целого руководителя области.

...
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