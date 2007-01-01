Уникальную икону вернули в Медынь после реставрации
Работы проходили в Твери. Теперь иконы привезли обратно в музей полиции в Медыни, сообщили 23 июля в районной газете «Заря».
Икону «Достойно есть» подарила музею 10 лет назад семейная пара Геннадия и Светланы Филипенковых из Москвы.
Она призывает людей к праведной и безгрешной жизни.
Второе название иконы - «Милующая».
По информации реставраторов, икона относится к XVIII веку.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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