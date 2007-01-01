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Уникальную икону вернули в Медынь после реставрации

Дмитрий Ивьев

Работы проходили в Твери. Теперь иконы привезли обратно в музей полиции в Медыни, сообщили 23 июля в районной газете «Заря».

Дмитрий Ивьев 177 Читайте KP40.RU: