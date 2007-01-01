Владислав Шапша провел личный прием жителей области

Об итогах встречи глава региона рассказал во вторник, 23 июля.

Жительница Жиздринского района пришла с проблемой сотовой связи в деревнях Акимовка и Овсорок. Ранее там проявили активность - приняли участие в голосовании по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», оба населенных пункта вошли в программу. В ноябре на существующие антенно-мачтовые сооружения установят базовые станции.

Жители деревни Гришинск Козельского района ждут газификации.

- Межпоселковый газопровод уже построен, - пояснил Шапша. - Поставил задачу ускорить строительство уличных сетей. До конца этого года подрядчик должен его завершить. После этого жители смогут стать участниками программы социальной догазификации и провести газ себе в дома.

А в поселке Садовый Бабынинского района проблемы с водой. Показатели железа превышены.

- Будем строить станцию водоочистки, - пообещал губернатор. - Поручил Водоканалу оперативно закупить оборудование, до конца года установить и оборудовать станцию очистки воды в поселке.