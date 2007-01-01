Владислав Шапша провел личный прием жителей области
Жительница Жиздринского района пришла с проблемой сотовой связи в деревнях Акимовка и Овсорок. Ранее там проявили активность - приняли участие в голосовании по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», оба населенных пункта вошли в программу. В ноябре на существующие антенно-мачтовые сооружения установят базовые станции.
Жители деревни Гришинск Козельского района ждут газификации.
- Межпоселковый газопровод уже построен, - пояснил Шапша. - Поставил задачу ускорить строительство уличных сетей. До конца этого года подрядчик должен его завершить. После этого жители смогут стать участниками программы социальной догазификации и провести газ себе в дома.
А в поселке Садовый Бабынинского района проблемы с водой. Показатели железа превышены.
- Будем строить станцию водоочистки, - пообещал губернатор. - Поручил Водоканалу оперативно закупить оборудование, до конца года установить и оборудовать станцию очистки воды в поселке.
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....