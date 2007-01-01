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Общество

В Калужской области начинается этап наставничества в программе «Время героев»

Софья Фирсова
12:55 сегодня
0 264
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступит в роли наставника образовательного проекта «Время Героев». Он расскажет участникам о работе в органах государственной и муниципальной власти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Бойцы на передовой проявляют мужество и героизм во имя Родины. Поддерживаю инициативу президента: проект «Время Героев» — это возможность защитникам Отчизны послужить стране и народу на государственной службе, - отметил Шапша.

Первый этап проекта завершился 19 июля. Программу обучения по поручению Владимира Путина составили работники Высшей школы государственного управления Президентской академии. Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк рассказала, что результаты участников программы превзошли все ожидания. Около двух месяцев они слушали лекции от лучших экспертов в стране, выполняли практические задания и участвовали в различных мероприятиях. Теперь им предстоят активные стажировки под руководством наставников.

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Лента комментариев
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