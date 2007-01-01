+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге закрылась на ремонт поликлиника на улице Луначарского
Общество

В Калуге закрылась на ремонт поликлиника на улице Луначарского

Во вторник, 23 июля, об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.
Дмитрий Ивьев
12:14 сегодня
0 468
Читайте KP40.RU:

Врачи временно принимают пациентов на Никитина, 3.

Травматолог работает на Комарова, 4.

Сдать кровь по дополнительной диспансеризации можно в процедурном кабинете на Никитина, 2А по будням с 8:00 до 9:30.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Вся улица Мичурина такая же, еще даже хуже

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
14:40 сегодня
2 1406
Василёк

какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
13:15 сегодня
1 394
Василёк

неужели только там ? 😮

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
13:14 сегодня
2 1406
Андрей Ермишин

А где река Песочня? Может пруд Лаврово-Песочня?

...
Общество
В Калуге разрешили купаться в семи водоемах
11:43 сегодня
1 881
sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

...
Авто и транспорт
Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге
07:22 сегодня
1 1233
Василёк

а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

...
Авто и транспорт
Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета
23:30 22.07
2 1178
Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
Криминал
На рекультивации полигона ТБО в Калуге украли 50 миллионов, арестованы три человека
21:40 22.07
1 1598
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
19:34 22.07
5 5139
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:06 22.07
35 11010
ILR

Дмитрий Ивьев Вы не по разным (извините помоечным) телеграм-каналам ходите, а лучше спросите про это, у официального лица целого руководителя области.

...
Экономика и бизнес
Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге
18:46 22.07
2 8179
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlRxNEEyUHRiR3dGYm91WnNkTHN0Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiWSszNU1pYVNBWVJKMUROVWo3QnFJdDlqQW5kM25VUC9odThjYXZWVjBMS2ZxVk1sWXZHQ1R0K1hhWlIzSFNXSXJ4Z2NHMEVqUFMyWGlZb2Vha3ZNMkY5M0Q5MTU0Q0xOZTRsMTExU2xXVjI1L2ZYb29tMUYrWER1alovT3B3WG1EN3pOa0ZUL29udUZmNUsrL1NSRG0vSTZIaDJRSmo3WmF5a1RCVTQrT21NNnZ5RVlsOVhRMGJTSHlvYlRkWDErYW5mcjYwQnFCU2J3dXdWK21MRHpQdkYzVVlaUC8wTkI1aExxTDNxaDJqVGFmK2ozRks3SWlxQi82Unhuc1FpWFpsVVFJYUs3d241R3ZTWVhDVDloMDArUk9OY0xhSkJoK3JydUZJMXg4S2poRmxJRjk3aGI2UWJ0a2M1aThUcDNyOFBXUy82YVliS1FscmJURExYQyt5Y3Z5d0xpTzdCTFdtRGRBNkdtMTBPV1gzWm9zTkZFNVRBL0lzZE9JNzRqbDZUVUowdmJOZ01BUGduZmJOT1ZkK3lsWTdObnhXQ3Z1R0JyTncwbUEvOWxPTUk0Ync2cERrMUd6UmV0cDFUemROZklKNERNZTdyMjJ0S1RGQVpDSit1UFUrd0RIVFZ0YXQzdEJRVWFvd1lObG5JdTZZMVJmcEZzbEhFdHEvM2dBTW5tWER3dVpuOUl6WDQ2WlF5cUYwZWFRbHdLSHhOS0poVmJoWlZJcEdWZnVGS1ZFUVNvQ3JPWVVJdDkwbUJMRkI4cVpJakxBd1gzVFdxS0hKdkg3L3B6cVhRdnIwVU42WHpXNGJXdWUrczRCZUtnSWhWeklWT2NScUt2WUV4dCIsIm1hYyI6IjE4NzdlM2Q2NDg4OGI3YjRkNDc2ZDcwYjEzYzE0NzU3YzliYjRjNmM4YWYzMTIyNTJlNzY5YzVlMzkxZTI5ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InlLUFBsVzBBTFlPWWc0WlNOZHllZHc9PSIsInZhbHVlIjoiSGc1MzJWZXU0S0lieGk3VHpIMFhjWjA3NE9rOEZ0WkRTeEdjdTQzZE93QmlTSE9LSWR6VzJyL1d4dkU3ekR2UkoyZnpiYW9ELy9YandRc1huaTNQRjJ2Ri9TNnZiWXhBZkJLYlRZaG90dkVWOGpWd3lCTGZWTHh2WDU2MEFrWFlXOVpmTzVCWTFsa21XT2JPZkJyUktpbjQ0Z2NYMmxaTjRkcnZuVXFqeG03ejJNNkFPUFErRjUrMkpvQmxEYjVMOEFBUjgyZUo2dExSc0Rod0xuWXgwSGxNNzFoV0hOR05mcThoNGx6dW80K0kvcnJqUUNqS0kzdXVlNnI0UDZ3aGlwTUQ0RE9EcVhRejBmaFRlR1pUY3ZQUEFOYzhUbzJVWGY3NHlpdzJDOFlyZGlleXpXZWFCWW5rTVlmd05ibHNSWk5INDl6dmkzaVJzdmFuY0xMMHR2TW42aEFSU2paNnliRGZ5bGtuQ1drVXJ0dkV3NlZaQldqTmdPcGUxY2RFTkt1K3k2ZHRZYmNHMFc2YVhIbGsrZ3dqUE92OHkyeEt5cHEzQW5tYWhNYmNsQnIvZlBCalQ2ajVEK3BOZ25rZCIsIm1hYyI6ImYxZTlhYWM2ZjMwOWEyMTY5MGE3YjJlNjFlZTY1ODA2MWIyYzVkMjA3MTUwMTU1MzZiYjA4M2YxZTAwM2ZmN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+