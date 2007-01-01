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В Калуге закрылась на ремонт поликлиника на улице Луначарского

Дмитрий Ивьев

Во вторник, 23 июля, об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

Дмитрий Ивьев 468 Читайте KP40.RU: