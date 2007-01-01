ВТБ выпустил зарплатную карту для сотрудников РЖД

ВТБ выпустил карту с индивидуальным дизайном для сотрудников РЖД. С ней они получат не только стандартные преимущества зарплатного клиента банка, но и льготную мобильную связь от ВТБ Мобайл и блокировку мошеннических звонков, а также повышенный кешбэк до 25 % рублями в популярных категориях трат.

Зарплатная карта ВТБ гарантирует ее владельцам бесплатные выпуск и дальнейшее обслуживание, а также беспроцентное снятие наличных в банкоматах группы ВТБ или сторонних банков. В базовом варианте зарплатные клиенты могут рассчитывать на выгодные условия по кредитным (снижение ставки на кредит наличными, по ипотеке, на автокредит наличными) и сберегательным продуктам. Получение ежемесячных выплат от работодателя на счет ВТБ позволяет клиенту раз в месяц выбирать 4 категории с кешбэком до 25 % рублями с учетом своих планируемых трат. Копить кешбэк и следить за прогнозным начислением рублей удобно в мобильном или интернет-банке ВТБ Онлайн в разделе «Кешбэк», а точная сумма за ту или иную покупку видна в разделе «История операций» по карте.

Зарплатным клиентам из числа сотрудников РЖД предлагаются льготные условия на мобильную связь от ВТБ-Мобайл. Скидка в 30 % позволит существенно сократить расходы на общение с семьей, близкими и коллегами. При этом при переходе на ВТБ Мобайл со своим номером дополнительно абонент получает бонус – 1000 рублей для оплаты услуг связи. Абоненту ВТБ Мобайл – сотруднику РЖД доступны все преимущества оператора, включая единый тариф по стране, безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков на следующий месяц, отсутствие скрытых подписок и навязанных услуг, защита от спама и блокировка звонков от мошенников с помощью системы «Антифрод».

«Мы готовы прорабатывать с нашими партнерами возможности индивидуального подхода в рамках реализации зарплатных проектов. ВТБ уже долгие годы является ключевым банком-партнером для РЖД. Внедрение особых условий для работников корпорации, получающих зарплату на карту ВТБ, лишь часть мероприятий, реализуемых в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. На сегодняшний день зарплатными клиентами банка уже стали почти 500 тысяч сотрудников компании», – прокомментировал Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. Карту ВТБ для получения зарплаты уже используют сотрудники более 100 тысяч предприятий и организаций России – это свыше 8 млн человек.