Туристы из Калуги стали самыми активными посетителями фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне

С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялся VIII театральном фестивале «Толстой» (6+). Трехдневная программа привлекла зрителей из 35 стран, собрав в легендарной усадьбе более 16 тысяч человек. Общий турпоток в дни фестиваля вырос за год на 7%.

По данным Big Data МТС, творчество Льва Николаевича Толстого из числа российских туристов привлекло больше всего гостей из Москвы и Московской области – из столичного региона приехал каждый пятый «толстовец». На втором месте по количеству любителей классика, стали туристы из Калужской области. Далее в ТОП регионов-доноров также вошли Санкт-Петербург, Рязанская, Орловская, Белгородская, Курская область и Краснодарский край – всего в списке 71 регион, почти как год назад. Самые далекие гости прибыли почти за 10 тысяч километров с Чукотки, Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Туляки же активнее всего ехали помимо самой Тулы из Щекинского и Плавского районов, а также Новомосковска, Ефремова и Алексина.

Из числа стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибыло из Австрии, Нидерландов и Китая, вместе они составили 72% от этого турпотока. В числе иностранных гостей также отмечены приезжие из Индии, Индонезии и Камбоджи, США, Бразилии и Аргентины. За год география «Толстого» расширилась с 30 до 35 стран мира, а турпоток из них в Ясную Поляну вырос на 7%, как и в целом общий поток приезжих на фестиваль.

Программа трехдневного фестиваля «Толстой» в этом году включила более 100 мероприятий, в их числе были спектакли — детские и взрослые, кинопоказы, лекции, мастер-классы, квесты и многое другое. Центральным событием фестиваля стал спектакль Александринского театра по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение»(18+) в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева, его показывали два дня – 5 и 6 июля.

На театральном фестивале больше всего туристов все три дня выбирали время для посещения с полудня до 20 часов, причем по сравнению с прошлым годом продолжительность пребывания в Ясной Поляне выросла: если в 2023 году на три часа и дольше оставался каждый 9-й турист, то в 2024 году – уже каждый седьмой.

«Театральный фестиваль «Толстой» вот уже несколько лет является одним из знаковых культурных событий Тульской области. Наши земляки всегда очень активно отзываются на подобные мероприятия, проходящие как на родной земле, так и в соседних регионах. Цифровой портрет туриста, который мы составили с помощью полученных обезличенных больших данных МТС, позволит понять туристическую нагрузку на сам музей-усадьбу и регион в целом, оценить достаточность инфраструктуры и помочь в планировании логистики и анонсирования следующего, девятого фестиваля и впоследствии, юбилейного в 2026 году», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.