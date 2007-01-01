Зубры замечены в заповеднике «Калужские засеки»

Сразу несколько животных попали в объектив фотоловушки в понедельник, 22 июля, когда переходили ручей на границе Тульской и Калужской областей.

Если зимой увидеть зубров удается достаточно часто, то для летнего времени это явление скорее исключительное даже в тех же самых местах.

За текущий месяц такое случалось лишь дважды. В начале июля удалось зафиксировать перемещение этих животных с детенышами.

Зубры – рекордсмены по размерам и весу среди сухопутных млекопитающих Европы. Они относятся к редким видам, занесены в Красную книгу. В «Калужских засеках они появились в 1992 году.