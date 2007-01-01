+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Зубры замечены в заповеднике «Калужские засеки»
Общество

Зубры замечены в заповеднике «Калужские засеки»

Сразу несколько животных попали в объектив фотоловушки в понедельник, 22 июля, когда переходили ручей на границе Тульской и Калужской областей.
Михаил Тырин
16:30 сегодня
0 284
Читайте KP40.RU:

Если зимой увидеть зубров удается достаточно часто, то для летнего времени это явление скорее исключительное даже в тех же самых местах.

За текущий месяц такое случалось лишь дважды. В начале июля удалось зафиксировать перемещение этих животных с детенышами.

Зубры – рекордсмены по размерам и весу среди сухопутных млекопитающих Европы. Они относятся к редким видам, занесены в Красную книгу. В «Калужских засеках они появились в 1992 году.

Новости по тегу
общесто
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
15:06 сегодня
4 4861
amorph

нужно больше светофоров😡

...
Авто и транспорт
Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь
15:00 сегодня
1 532
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3390
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
4 4861
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
4 4861
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:52 21.07
3 2247
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1216
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 5295
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2247
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2247
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjVOT1pyWU5SWkcwRGVYWjJvUlVadUE9PSIsInZhbHVlIjoicjVLa3BDeUR2aytUb05sdjRtSDRjczl6WDNnYVJiUk53OXFGbUdOVktzbmU4NkNQcjBCSkhJVFJjbFBiWUNwdVQzRUVBTEdVcWFDM05YdHBMK1A5eWNWL3ZmYzd0bm5OZzZsdVY3aXNncXVFb3VhcWd6WnkzV2g3OVZxQ0tJN2RIRXlhc1hodzd6Um5ZY0xUVjEwaDZhYWJPMVVvRG0wL1pLaGZ4Mlk1NkJkOEZBU25aNzBYQUtnQ204NkJjQ01nQjhGSVNMenF1eldLekFyZG03TVdVUnhzbVA4Tmg2SkxVd2RSaXZvamFpN1NFSG5TelZ5bXpaN0tMdGhMbTVWVnU5eTlxbG9hZ3ROOXB1aUNDcXAwTzdwSFljR0JxdXk3NVNzd0MxME5tcUFwSUpBbXZMREhFUElCQ3djT1k1bTEzWXFvZDNDWFMyTzQvbUpxN2I0RW53YStRdWxpL0NGTU5qMlhQZXlOS1JNbCtDL0ltZld2b1krWUVEMndQNnF2clZrck54aGxqY0hwVWE3M3Vzb0VRYXd3ZW0ycjhVWlRnZGpGcDg4WE1zMTBVNXgxWEJDWG9CcXA2K21DVythZjlNb0NRQnU0dHVQTVlMRXlKWG44aUdUTXZySjVKRFgyU2tpdkpNTmZQaW9ac2s3VGJvWVVhZXRRVkNTc2VUR1A4bS9Ib1F2T1E5SWt0UEI3TDY5U3ErOWNsVjlrRlRSdi9GeDgzTHBMWUhySm50Wi9wZHVkNUpLbHNua0FZNUZ6TStDanF4M3QwMjhPR3dwYXVxTGh6c1p4RzJaYnlHQXhDZUtieHMyRy9tKzlXbElPbXlyTmNkZ2Ryc3BQZjV3YiIsIm1hYyI6ImFlNzU5NzMxYTU4NTc1MjdiY2Q2NGU4YWE3ZmZlZjYyMzliNDk1MjAyYWMzMjAwYmVmZjE0YzQ1MmU4NjZkNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik10MEdudi9Mdk0xUnRFYzlLSDNwVVE9PSIsInZhbHVlIjoid0ZPa2ovMW9Ka0djak81dDZ0SGRRZWI2THF2OHJKbUpreitONE5ZeGlPUzk2dk9FWTBQNGUzbi9EMEc3aUNVSzF4ZjBycThrZS9XZlNJbjhqOXRsVk1DRWJXTW1YcTBVTFozZUxJTGt1Vk9zRzN2Yk5lREM0blZGN2o1cFZwTTd6ZjJEdU1YOEUyYmRUbVdUUk1QQlBSWG9wci9yRVBYTXc2a0lMbmU2TUNFNkR2dzlvZzhUeVZIekhPV3Y1dDdCRzNzYkVpOUxDNll6eUozbEpoaWlnclhtQXZzZ3dtUTlnL0pCM3BwRmhSSHFjNnBudTN2RlVmck9nVlNZcEJSYWNtM1RPemJoQXllekVLWjFscmZ2ZTRGQVJlSjVsMEI0OU9yRGRPUG1Gd0FUTk1JM3pwMnNDbThEcEZjU2RIN08rNVFaelIxRFZFeXFKMWU5NktvR2VYNkttdk1NSWsvbkt3R0QzQ0VtcVN6MEx3WFUvMW5pdnE2RXVZVkx2WE1ubTFqbk9SeEhBOExEYjFId2pNR2o2eTZIOFpROWhlZ2JORHFudjgvWTE1SVVMZWdNYVhDOFBpRFdsNXNMbTlOciIsIm1hYyI6ImIzZmRjZTVkMTcwNmU0ZTM5YzQ0NmYyOWI2ZDM3MWMyMDM2M2QxZmQxMTBhMjViOWI0ZDJjNzY2MzM5ZGZlYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+