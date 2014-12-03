Вступай в нашу команду!
В связи с расширением штата Фора-Банк объявляет набор сотрудников на следующие должности в г. Калуга:
✔️Правовой отдел - Юрист
✔️Отдел по привлечению клиентов - Ведущего менеджера по привлечению клиентов
✔️Отдел по работе с персоналом - Инспектор по учету кадров
✔️Отдел по работе с клиентами - экономист
✔️Отдел внутрибанковских операций и налогов - Бухгалтер
✔️Отдел по работе с клиентами - Экономист
✔️Операционный отдел - Экономист
✔️Отдел кассовых операций - Кассир-контролер на подмену
Так же открыт набор на вакансии в Московской области ➡️ Озакомиться можно здесь https://www.forabank.ru/vakansii/kaluga/
Приглашаем Вас в наш коллектив!
О работе в Фора-Банке смотрите по ссылке https://www.kp40.ru/news/society/111907/
➡️По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по телефонам:
📲8 (4842) 70-10-21, 8 (910) 520-00-18
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Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии....
нужно больше светофоров😡...
в деревне Гадюкино - дожди......
Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно....
Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя....
И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль....
Язычество кондовое. Бабушки наивные....
Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта....
50 миллионов рублей....
Они только нормальные здоровые деревья могут пилить....