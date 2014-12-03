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Общество

Вступай в нашу команду!

15:53 сегодня
0 206
Читайте KP40.RU:

В связи с расширением штата Фора-Банк объявляет набор сотрудников на следующие должности в г. Калуга:

 

✔️Правовой отдел - Юрист

✔️Отдел по привлечению клиентов - Ведущего менеджера по привлечению клиентов

✔️Отдел по работе с персоналом - Инспектор по учету кадров

✔️Отдел по работе с клиентами - экономист

✔️Отдел внутрибанковских операций и налогов - Бухгалтер

✔️Отдел по работе с клиентами - Экономист

✔️Операционный отдел - Экономист

✔️Отдел кассовых операций - Кассир-контролер на подмену

 

Так же открыт набор на вакансии в Московской области ➡️ Озакомиться можно здесь https://www.forabank.ru/vakansii/kaluga/

 

Приглашаем Вас в наш коллектив!

О работе в Фора-Банке смотрите по ссылке https://www.kp40.ru/news/society/111907/

 

➡️По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по телефонам:

 

📲8 (4842) 70-10-21, 8 (910) 520-00-18

 

📧Ждем ваши резюме по почте:

hr_klg@forabank.ru

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. erid: 2Vfnxw5hUy6
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
15:06 сегодня
4 4861
amorph

нужно больше светофоров😡

...
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Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь
15:00 сегодня
1 532
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
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Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3390
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
4 4861
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
4 4861
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:52 21.07
3 2247
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1216
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 5295
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2247
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2247
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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