Вступай в нашу команду!

В связи с расширением штата Фора-Банк объявляет набор сотрудников на следующие должности в г. Калуга:

✔️Правовой отдел - Юрист

✔️Отдел по привлечению клиентов - Ведущего менеджера по привлечению клиентов

✔️Отдел по работе с персоналом - Инспектор по учету кадров

✔️Отдел по работе с клиентами - экономист

✔️Отдел внутрибанковских операций и налогов - Бухгалтер

✔️Отдел по работе с клиентами - Экономист

✔️Операционный отдел - Экономист

✔️Отдел кассовых операций - Кассир-контролер на подмену

Так же открыт набор на вакансии в Московской области ➡️ Озакомиться можно здесь https://www.forabank.ru/vakansii/kaluga/

Приглашаем Вас в наш коллектив!

О работе в Фора-Банке смотрите по ссылке https://www.kp40.ru/news/society/111907/

➡️По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по телефонам:

📲8 (4842) 70-10-21, 8 (910) 520-00-18

📧Ждем ваши резюме по почте:

hr_klg@forabank.ru