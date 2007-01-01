Автопутешествия до Санкт-Петербурга станут комфортнее с Tele2
Tele2 продолжает активную работу по строительству сети вдоль крупных федеральных трасс. Оператор обеспечил 100%-е покрытие на новом участке трассы М-11 «Нева» в объезд Твери, оборудование работает в стандарте 2G/4G и частотном диапазоне 1800 МГц. Максимальные значения скорости мобильного интернета на трассе составляют 150 Мбит/с.
Оборудование на участке установила башенная компания Tele2 ООО «Пилар» в рамках соглашения о сотрудничестве «Автодора» и ПАО «Ростелеком», позволяющего строить антенно-мачтовые сооружения в полосе отвода дорог и сеть LTE вдоль автотрасс в интересах всех участников рынка.
Участок на севере Твери стал заключительным в рамках строительства трассы. Благодаря вводу дороги в эксплуатацию автомобилисты смогут экономить до часу времени в пути между двумя столицами.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:
«Ежегодно Санкт-Петербург является популярным направлением для путешествий. И я сам, как водитель и турист, понимаю необходимость полного покрытия трассы, чтобы дорога была максимально комфортной для всех участников движения, в том числе для пассажиров. Теперь с вводом в эксплуатацию Северного обхода Твери и своевременным его обеспечением высокоскоростным интернетом наши абоненты будут на связи на всем пути по М-11».
ООО «Пилар» предлагает возможность аренды мест на технологических площадках с антенно-мачтовыми сооружениями высотой до 250 метров. Портфель башенной компании превышает 19 тысяч объектов на территории РФ.
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