Калужане примут участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых»

Новый сезон со специальной номинацией «Молодёжная столица России» стартовал в июне, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Жителей нашей области приглашают принять в нем участие.

Премия включает Всероссийский конкурс профессионального мастерства и номинацию «Молодёжная столица России», на которые принимают заявки до 16 августа. Также до 1 сентября можно подать заявку на номинацию «Вклад в молодость».

В 2023 году участниками премии стало около 2500 человек. В голосовании приняло участие более миллиона.