Калужане примут участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых»
Новый сезон со специальной номинацией «Молодёжная столица России» стартовал в июне, сообщили в понедельник в правительстве региона.
Жителей нашей области приглашают принять в нем участие.
Премия включает Всероссийский конкурс профессионального мастерства и номинацию «Молодёжная столица России», на которые принимают заявки до 16 августа. Также до 1 сентября можно подать заявку на номинацию «Вклад в молодость».
В 2023 году участниками премии стало около 2500 человек. В голосовании приняло участие более миллиона.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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