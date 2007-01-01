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Общество

Калужане примут участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых»

Новый сезон со специальной номинацией «Молодёжная столица России» стартовал в июне, сообщили в понедельник в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
12:48 сегодня
0 108
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Жителей нашей области приглашают принять в нем участие.

Премия включает Всероссийский конкурс профессионального мастерства и номинацию «Молодёжная столица России», на которые принимают заявки до 16 августа. Также до 1 сентября можно подать заявку на номинацию «Вклад в молодость».

В 2023 году участниками премии стало около 2500 человек. В голосовании приняло участие более миллиона.

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Лента комментариев
Darth Vader

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Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

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kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

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VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

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RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

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rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
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4 4995
mik27

На поле свободы нет свободы.

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1 1399
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

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13:13 21.07
4 4995
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