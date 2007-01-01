Козельский механический завод приглашает свежие кадры
Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для газоэнергетических компаний. Сейчас здесь трудятся порядка 200 человек, из них около 100 — основные рабочие специальности. Средняя зарплата - 90–100 тысяч рублей, и это не предел.
Помимо высокого и стабильного дохода, для работников организована доставка на предприятие, есть собственная столовая и парковка, на участках установлены кофемашины. Предусмотрена система премирования за добросовестную работу и подъемные для начинающих специалистов.
Количество заказов растет непрерывно, и назрела необходимость перехода на двухсменный режим работы. Предприятию нужны свежие кадры. Приходите и зарабатывайте!
Актуальные вакансии на сдельную оплату труда:
- Электросварщики — от 80 000 р.
- Слесари механосборочных работ — от 80 000 р.
- Слесарь-монтажник — от 75 000 р.
- Слесарь-сборщик сэндвич-панелей — от 70 000 р.
- Слесарь-электромонтажник — от 75 000 р.
- Контролёр качества — 35 000 р.
Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ
Отдел кадров:
8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....