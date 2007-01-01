Козельский механический завод приглашает свежие кадры

«КоМЗ» - одно из старейших предприятий Калужской области – давно зарекомендовал себя как надежный работодатель.

Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для газоэнергетических компаний. Сейчас здесь трудятся порядка 200 человек, из них около 100 — ​основные рабочие специальности. Средняя зарплата - 90–100 тысяч руб­лей, и это не предел.

Помимо высокого и стабильного дохода, для работников организована доставка на предприятие, есть собственная столовая и парковка, на участках установлены кофемашины. Предусмотрена система премирования за добросовестную работу и подъемные для начинающих специалистов.

Количество заказов растет непрерывно, и назрела необходимость перехода на двухсменный режим работы. Предприятию нужны свежие кадры. Приходите и зарабатывайте!

Актуальные вакансии на сдельную оплату труда:

Электросварщики — от 80 000 р.

Слесари механосборочных работ — от 80 000 р.

Слесарь-монтажник — от 75 000 р.

Слесарь-сборщик сэндвич-панелей — от 70 000 р.

Слесарь-электромонтажник — от 75 000 р.

Контролёр качества — 35 000 р.

Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ

Отдел кадров:

8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22.

https://komz.ru/