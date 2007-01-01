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Козельский механический завод приглашает свежие кадры

«КоМЗ» - одно из старейших предприятий Калужской области – давно зарекомендовал себя как надежный работодатель.
12:52 сегодня
0 205
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Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для газоэнергетических компаний. Сейчас здесь трудятся порядка 200 человек, из них около 100 — ​основные рабочие специальности. Средняя зарплата - 90–100 тысяч руб­лей, и это не предел.

Помимо высокого и стабильного дохода, для работников организована доставка на предприятие, есть собственная столовая и парковка, на участках установлены кофемашины. Предусмотрена система премирования за добросовестную работу и подъемные для начинающих специалистов.

Количество заказов растет непрерывно, и назрела необходимость перехода на двухсменный режим работы. Предприятию нужны свежие кадры. Приходите и зарабатывайте! 

Актуальные вакансии на сдельную оплату труда:

  • Электросварщики — от 80 000 р.
  • Слесари механосборочных работ — от 80 000 р.
  • Слесарь-монтажник — от 75 000 р.
  • Слесарь-сборщик сэндвич-панелей — от 70 000 р.
  • Слесарь-электромонтажник — от 75 000 р.
  • Контролёр качества — 35 000 р.

Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ

Отдел кадров:

8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22.

https://komz.ru/

Реклама. Информация на момент публикации. ПАО «КоМЗ». erid: 2VfnxwA7mQU
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Лента комментариев
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3113
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
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22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
3 4755
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
3 4755
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
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В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1007
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
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19:13 21.07
4 4995
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
2 2051
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
2 2051
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 21.07
4 4995
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
13:30 21.07
1 1399
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 21.07
4 4995
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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