Калужская потребкооперация по объемам закупок лидирует в ЦФО
О развитии потребкооперации доложил региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов.
Потребительские общества обслуживают более 900 населенных пунктов со 160 тысячами жителей. В систему входят 270 магазинов, 20 заведений общепита и 25 автомагазинов.
Калужская область одной из первых в стране приняла программу по развитию потребкооперации. С 2008 года на это потратили больше 160 миллионов рублей.
С 2024 года господдержка ведется в рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года.
На заседании губернатор Владислав Шапша напомнил, что в этом году областная потребкооперация празднует 80-летие со дня основания.
- Это хороший повод вспомнить о важности кооперативного движения для развития сельских территорий. Мы должны наметить дальнейшие шаги по развитию этого направления, - подчеркнул губернатор.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....