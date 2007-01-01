Калужская потребкооперация по объемам закупок лидирует в ЦФО

По всей России у нашего региона третье место, сообщили в понедельник, 22 июля, на заседании правительства региона.

О развитии потребкооперации доложил региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

Потребительские общества обслуживают более 900 населенных пунктов со 160 тысячами жителей. В систему входят 270 магазинов, 20 заведений общепита и 25 автомагазинов.

Калужская область одной из первых в стране приняла программу по развитию потребкооперации. С 2008 года на это потратили больше 160 миллионов рублей.

С 2024 года господдержка ведется в рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года.

На заседании губернатор Владислав Шапша напомнил, что в этом году областная потребкооперация празднует 80-летие со дня основания.

- Это хороший повод вспомнить о важности кооперативного движения для развития сельских территорий. Мы должны наметить дальнейшие шаги по развитию этого направления, - подчеркнул губернатор.