84 человека пострадали за неделю от укусов клещей в Калужской области

Среди них 13 детей, сообщили в понедельник, 22 июля, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего люди встречались с клещами в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Тарусском, Людиновском, Малоярославецком и Медынском районах.

С начала года зафиксировано 1975 случаев. В 16,3% ситуаций клещи были заражены боррелиозом.