84 человека пострадали за неделю от укусов клещей в Калужской области
Среди них 13 детей, сообщили в понедельник, 22 июля, в региональном управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего люди встречались с клещами в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Тарусском, Людиновском, Малоярославецком и Медынском районах.
С начала года зафиксировано 1975 случаев. В 16,3% ситуаций клещи были заражены боррелиозом.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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