Калужская область занимает седьмое место по уровню реализации нацпроектов
Выполнен капремонт 12 учреждений здравоохранения. Построены станции водоочистки в Жукове и Ульяново. Рекультивирована свалка ТБО в Юхновском районе. На этих капитальных объектах в регионе по нацпроектам работы уже завершены.
- Но нерешенные проблемы остаются, с ними работаем. Один из таких объектов - крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник», - рассказал глава региона. - Подрядчик срывает сроки. Поручил своему заму Ольге Ивановой предоставить доклад по объекту. С предложениями, как будем исправлять ситуацию.
В 2024 году наша область участвует в выполнении задач 46 региональных проектов в рамках 13 нацпроектов.
Шапша на заседании правительства в понедельник поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....