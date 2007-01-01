Калужская область занимает седьмое место по уровню реализации нацпроектов

В понедельник, 22 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Выполнен капремонт 12 учреждений здравоохранения. Построены станции водоочистки в Жукове и Ульяново. Рекультивирована свалка ТБО в Юхновском районе. На этих капитальных объектах в регионе по нацпроектам работы уже завершены.

- Но нерешенные проблемы остаются, с ними работаем. Один из таких объектов - крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник», - рассказал глава региона. - Подрядчик срывает сроки. Поручил своему заму Ольге Ивановой предоставить доклад по объекту. С предложениями, как будем исправлять ситуацию.

В 2024 году наша область участвует в выполнении задач 46 региональных проектов в рамках 13 нацпроектов.

Шапша на заседании правительства в понедельник поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов.