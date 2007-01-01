Вакцинация от гриппа в Калужской области начнется в августе
Губернатор напомнил, что вакцинация – это самая действенная мера в борьбе с распространением многих инфекционных заболеваний. В этом году на закупку вакцин из областного бюджета выделено 62,8 миллиона рублей.
- Вакцины закуплены, поставки идут поэтапно, - подчеркнул Шапша. - Важно следить, чтобы эта работа шла без задержек, без сбоев.
В августе начнётся вакцинация против гриппа. Стоит задача привить 60% населения. Из них 75% – дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
- Такой охват вакцинацией позволяет нам не допускать всплесков заболеваемости, - подчеркнул Шапша.
В этом году из областного бюджета будет дополнительно выделено 5,5 миллиона рублей на закупку противогриппозной вакцины.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....