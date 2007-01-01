Вакцинация от гриппа в Калужской области начнется в августе

Этот вопрос в понедельник, 22 июля, обсудили на заседании правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша.

Губернатор напомнил, что вакцинация – это самая действенная мера в борьбе с распространением многих инфекционных заболеваний. В этом году на закупку вакцин из областного бюджета выделено 62,8 миллиона рублей.

- Вакцины закуплены, поставки идут поэтапно, - подчеркнул Шапша. - Важно следить, чтобы эта работа шла без задержек, без сбоев.

В августе начнётся вакцинация против гриппа. Стоит задача привить 60% населения. Из них 75% – дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

- Такой охват вакцинацией позволяет нам не допускать всплесков заболеваемости, - подчеркнул Шапша.

В этом году из областного бюджета будет дополнительно выделено 5,5 миллиона рублей на закупку противогриппозной вакцины.