В Калужской области уволят главу территориального фонда медицинского страхования

Соответствующее постановление 17 июля подписала заместитель губернатора Карина Башкатова.

Текст документа официально опубликован.

Юлия Ковалева будет возглавлять фонд до 31 июля, когда завершается ее трудовой договор. Продлять его не будут.

Кто займет место Ковалевой, пока не уточняется.