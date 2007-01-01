В Калужской области уволят главу территориального фонда медицинского страхования
Соответствующее постановление 17 июля подписала заместитель губернатора Карина Башкатова.
Текст документа официально опубликован.
Юлия Ковалева будет возглавлять фонд до 31 июля, когда завершается ее трудовой договор. Продлять его не будут.
Кто займет место Ковалевой, пока не уточняется.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
Афиша