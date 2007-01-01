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Общество

Геннадий Новосельцев: «Калужская область – территория подвига»

История региональных рубежей и городов воинской доблести будет увековечена на страницах книги.
08:28 сегодня
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Об этом 19 июля сообщил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев в ходе заседания рабочей группы областного парламента. Возглавил рабочую группу депутат Олег Комиссар.

- Законодательное Собрание выступило инициатором присвоения почетных званий «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести». На данный момент в регионе их 18. Вся Калужская земля, по сути, - территория подвига, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. – Считаем, что в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет актуально издать книгу, посвященную населенным пунктам, которым присвоены почётные звания на территории региона.

Издание позволит увековечить память о Великой Победе. Его можно будет использовать в образовательной деятельности, воспитательной работе с детьми и молодежью.  

На первом заседании был дан старт работе над книгой. Участники наметили основные параметры будущего издания, обсудили формат, возможность применения цифровых решений, целевую аудиторию.

 - Книга будет использоваться на уроках истории в школах, передана в музеи Калужской области, библиотеки, общественные объединения и ветеранские организации. Она должна нести исторические данные, включать текстовый материал, карты и фотографии, - сказал Олег Комиссар.

Источником информации станут сведения из муниципалитетов, подготовленные краеведами. Редакционная группа проработает материалы с точки зрения их достоверности.

Олег Комиссар подчеркнул, что книга будет научно-популярной, предназначенной для широкого круга читателей. Выпустить ее планируется в преддверии празднования юбилейного Дня Победы.

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Лента комментариев
Darth Vader

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Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

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Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

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19:22 21.07
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VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

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19:13 21.07
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Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

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19:12 21.07
2 2051
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

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17:27 21.07
2 2051
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 21.07
4 4995
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
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13:30 21.07
1 1399
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 21.07
4 4995
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