Геннадий Новосельцев: «Калужская область – территория подвига»

История региональных рубежей и городов воинской доблести будет увековечена на страницах книги.

Об этом 19 июля сообщил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев в ходе заседания рабочей группы областного парламента. Возглавил рабочую группу депутат Олег Комиссар.

- Законодательное Собрание выступило инициатором присвоения почетных званий «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести». На данный момент в регионе их 18. Вся Калужская земля, по сути, - территория подвига, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. – Считаем, что в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет актуально издать книгу, посвященную населенным пунктам, которым присвоены почётные звания на территории региона.

Издание позволит увековечить память о Великой Победе. Его можно будет использовать в образовательной деятельности, воспитательной работе с детьми и молодежью.

На первом заседании был дан старт работе над книгой. Участники наметили основные параметры будущего издания, обсудили формат, возможность применения цифровых решений, целевую аудиторию.

- Книга будет использоваться на уроках истории в школах, передана в музеи Калужской области, библиотеки, общественные объединения и ветеранские организации. Она должна нести исторические данные, включать текстовый материал, карты и фотографии, - сказал Олег Комиссар.

Источником информации станут сведения из муниципалитетов, подготовленные краеведами. Редакционная группа проработает материалы с точки зрения их достоверности.

Олег Комиссар подчеркнул, что книга будет научно-популярной, предназначенной для широкого круга читателей. Выпустить ее планируется в преддверии празднования юбилейного Дня Победы.