В Калужской области отметили 270-летие Успенского Ферапонто-Боровенского монастыря
Участие в них принял губернатор Владислав Шапша.
В монастыре прошли божественная литургия и крестный ход, которые возглавил митрополит Климент.
Свято-Успенский Боровенский мужской монастырь в конце XIV века основал ученик преподобного Сергия Радонежского преподобный Ферапонт Боровенский. Собор заложили в 1754 году.
В 2007 году церковь Успения была передана Калужской епархии.
- Трудно представить, что еще десять лет назад здесь была разруха, - прокомментировал губернатор. - И то, что мы сегодня видим – это результат очень большого труда неравнодушных людей.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....