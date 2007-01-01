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Общество

В Калужской области отметили 270-летие Успенского Ферапонто-Боровенского монастыря

Праздничные мероприятия прошли 20 июля в селе Боровенск Мосальского района.
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
0 219
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Участие в них принял губернатор Владислав Шапша.

В монастыре прошли божественная литургия и крестный ход, которые возглавил митрополит Климент.

Свято-Успенский Боровенский мужской монастырь в конце XIV века основал ученик преподобного Сергия Радонежского преподобный Ферапонт Боровенский. Собор заложили в 1754 году.

В 2007 году церковь Успения была передана Калужской епархии.

- Трудно представить, что еще десять лет назад здесь была разруха, - прокомментировал губернатор. - И то, что мы сегодня видим – это результат очень большого труда неравнодушных людей.

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Лента комментариев
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

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ILR

И ещё в добавок одно позорище города - участок, всего наверное метров 200, улица Билибина от Московской площади до Ленина. Машины едут по встречке и виляют как по серпантину на горной дороге - ДТП уже там были.

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VGA

Провал в каждой новости. Огарева, Герцена, водохранилище, площадь Победы, мост через Оку. Открытие ТЮЗа провалилось. Ждем провала на Синих мостах.

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21:25 19.07
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ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
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На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 983
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

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20:11 19.07
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Елисей Цуканов

я думаю что всю нашу думу,включая губернатора или кто он,надо уволить к чертовой мат...

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