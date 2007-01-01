В Калужской области отметили 270-летие Успенского Ферапонто-Боровенского монастыря

Праздничные мероприятия прошли 20 июля в селе Боровенск Мосальского района.

Участие в них принял губернатор Владислав Шапша.

В монастыре прошли божественная литургия и крестный ход, которые возглавил митрополит Климент.

Свято-Успенский Боровенский мужской монастырь в конце XIV века основал ученик преподобного Сергия Радонежского преподобный Ферапонт Боровенский. Собор заложили в 1754 году.

В 2007 году церковь Успения была передана Калужской епархии.

- Трудно представить, что еще десять лет назад здесь была разруха, - прокомментировал губернатор. - И то, что мы сегодня видим – это результат очень большого труда неравнодушных людей.