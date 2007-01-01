В Калуге законсервируют усадьбу на улице Кирова
В начале июля в пожаре там погиб человек.
Однако в ближайшее время должна начаться консервация объекта. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Ранее на этой неделе министерство экономического развития рассказывало, что здания усадьбы, которые находятся в региональной собственности, закреплены за областным учреждением. Чиновники обещают провести все необходимые работы.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....