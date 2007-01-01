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Новость дня Общество

В Калуге законсервируют усадьбу на улице Кирова

Здание, в котором ранее много лет располагалась скорая помощь, на данный момент находится в удручающем состоянии.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
0 415
Читайте KP40.RU:

В начале июля в пожаре там погиб человек.

Однако в ближайшее время должна начаться консервация объекта. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Ранее на этой неделе министерство экономического развития рассказывало, что здания усадьбы, которые находятся в региональной собственности, закреплены за областным учреждением. Чиновники обещают провести все необходимые работы.

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Лента комментариев
VGA

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21:25 19.07
5 1917
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
Общество
На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 850
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

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20:11 19.07
8 3065
Елисей Цуканов

я думаю что всю нашу думу,включая губернатора или кто он,надо уволить к чертовой мат...

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:52 19.07
5 1917
ILR

Я даже знаю, кого признают виновным...

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:50 19.07
5 1917
Елисей Цуканов

Все дело все линиях для троллейбусов,или электро-и прочих проводах!Если их не было,дайте людям эти деревья на дрова,спилят сразу в первый день,и вывезут!но нет..надо бюджет подключить,чтобы в карман деньги положить

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19:42 19.07
2 1718
Meshootka

Кто-то удивлён?

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:24 19.07
5 1917
Meshootka

Видимо все силы и финансы брошены на спил живых и здоровых кустов/деревьев (как например в сквере около пл. Победы)

...
Благоустройство
Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
19:22 19.07
2 1718
Александр Морозов

Не дать смататься МЭРУ КАЛУГИ в Израиль, как Максим Акимов.

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Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
17:00 19.07
5 1917
mik27

уроды ютуб замедлили.

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16:59 19.07
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