В Калуге законсервируют усадьбу на улице Кирова

Здание, в котором ранее много лет располагалась скорая помощь, на данный момент находится в удручающем состоянии.

В начале июля в пожаре там погиб человек.

Однако в ближайшее время должна начаться консервация объекта. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Ранее на этой неделе министерство экономического развития рассказывало, что здания усадьбы, которые находятся в региональной собственности, закреплены за областным учреждением. Чиновники обещают провести все необходимые работы.