194 Фото: правительство Калужской области.

Калужане направили через госуслуги 306 заявок на оформление постройки или реконструкции дома

Дмитрий Ивьев

Такие данные зафиксированы с начала 2024 года.

Дмитрий Ивьев 194 Фото: правительство Калужской области. Читайте KP40.RU: