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Главная Новости Общество Калужане направили через госуслуги 306 заявок на оформление постройки или реконструкции дома
Общество

Калужане направили через госуслуги 306 заявок на оформление постройки или реконструкции дома

Такие данные зафиксированы с начала 2024 года.
Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
0 194
Фото: правительство Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Услугу реализовали в рамках регионального проекта «Цифровое госуправление».

Заявление подается через Госуслуги.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
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11:05 сегодня
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mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
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09:27 сегодня
1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
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1 2966
VGA

...
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18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
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2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
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19:53 18.07
1 3058
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 968
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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