В Калужской области будут развивать движение студенческих отрядов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с командиром Центрального штаба общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрием Парамоновым.

Губернатор отметил, что у студенческих отрядов сейчас горячая пора. В первый летний месяц 13 калужских отрядов получили путевки в третий трудовой семестр.

Наши студенты участвуют в крупных российских и международных проектах.