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Общество

В Калужской области будут развивать движение студенческих отрядов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с командиром Центрального штаба общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрием Парамоновым.
Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
0 191
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Губернатор отметил, что у студенческих отрядов сейчас горячая пора. В первый летний месяц 13 калужских отрядов получили путевки в третий трудовой семестр.

Наши студенты участвуют в крупных российских и международных проектах.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1442
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1929
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2966
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3058
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 968
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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