В Калужской области будут развивать движение студенческих отрядов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с командиром Центрального штаба общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрием Парамоновым.
Губернатор отметил, что у студенческих отрядов сейчас горячая пора. В первый летний месяц 13 калужских отрядов получили путевки в третий трудовой семестр.
Наши студенты участвуют в крупных российских и международных проектах.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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