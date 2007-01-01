Финансисты узнали, на что копят россияне

В пятницу, 19 июля, опубликованы результаты опроса, проведенного аналитиками ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь».

Накопления ради подушки безопасности создает около половины россиян. На путешествия копят 38%, на ремонт – 33%, покупку недвижимости – 25%.

Также среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%) и пенсию (9%).

60% отметили, что планируют копить больше во второй половине 2024 года. Это связано с появлением новых целей, высокими ставками по вкладам и увеличением доходов.

В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19% сообщили об увеличении доходов.

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения, отметили аналитики ВТБ. Например, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%).