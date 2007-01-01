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Общество

Финансисты узнали, на что копят россияне

В пятницу, 19 июля, опубликованы результаты опроса, проведенного аналитиками ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь».
Дмитрий Ивьев
15:33 сегодня
0 257
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Накопления ради подушки безопасности создает около половины россиян. На путешествия копят 38%, на ремонт – 33%, покупку недвижимости – 25%.

Также среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%) и пенсию (9%).

60% отметили, что планируют копить больше во второй половине 2024 года. Это связано с появлением новых целей, высокими ставками по вкладам и увеличением доходов.

В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19% сообщили об увеличении доходов.

Наиболее предпочтительными способами накоплений во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения, отметили аналитики ВТБ. Например, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%).

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

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mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

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1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

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VGA

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Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

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Н.Влюбчивый

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VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

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Муха-древоточец
13:53 18.07
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mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
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11:43 18.07
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