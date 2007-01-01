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Общество

Перевести пенсионные накопления в ПДС в НПФ ВТБ можно онлайн

12:06 сегодня
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Читайте KP40.RU:

С 18 июля клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут в режиме онлайн перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) свои ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Для этого им надо воспользоваться соответствующим сервисом на сайте фонда и подписать заявление электронной подписью.

Для оформления онлайн-перевода клиенту НПФ ВТБ необходимо предпринять пять шагов, которые занимают меньше минуты:

  1. Перейти на сайте ВТБ Пенсионный фонд по ссылке на сервис перевода ОПС в ПДС;
  2. Авторизоваться в сервисе через портал Госуслуги с помощью подтвержденной учетной записи;
  3. Выбрать договор ПДС, на который будут перечислены пенсионные накопления;
  4. Заявление будет автоматически сформировано;
  5. Подписать его Госключом – приложением, разработанным Минцифры России.

Перевод пенсионных накоплений на счет ПДС позволяет увеличить свои вложения по программе за счет уже имеющихся пенсионных накоплений. Выплаты с учётом этих денег человек сможет получить до наступления пенсионного возраста. При этом у него появляется выбор, будет это единовременная или срочная выплаты через 15 лет участия в программе. Кроме того, в особых жизненных ситуациях также можно рассчитывать на эти средства.

При переводе пенсионных накоплений в ПДС клиенты ВТБ Пенсионный фонд по ОПС не потеряют накопленный инвестиционный доход. Подать заявление о единовременном взносе в фонд нужно не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года.

Госключ – мобильное приложение, имеющее подтверждение ФСБ России его соответствия требованиям к средствам электронной подписи. Установить его на мобильный телефон можно через AppStore, Google Pay, RuStore, AppGallery. Воспользоваться Госключом можно только при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах. В случае необходимости, подтвердить её легко онлайн в мобильном банке или МФЦ.

3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей. Объединение фондов для клиентов – физических лиц и юридических лиц прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств произошел автоматически.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

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2 1338
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
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09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
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VGA

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Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

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19:53 18.07
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mik27

брат на брата

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17:33 18.07
1 871
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
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Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
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6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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