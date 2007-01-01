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Общество

В поликлинике Мещовска завершился ремонт

Там поменяли инженерные коммуникации, сантехнику и обновили внутренние помещения, сообщили 19 июля в министерстве здравоохранения Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:43 сегодня
0 185
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Также в поликлинике отремонтировали цоколь, установили ограждения лестниц и новые светильники.

Работы в Мещовске велись с ноября прошлого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». По этой программе уже привели в порядок 81 медучреждение, а до конца года работы завершаться еще в восьми.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
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11:05 сегодня
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mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
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В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
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1 2414
VGA

...
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2 7555
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
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19:53 18.07
1 3023
mik27

брат на брата

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Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 871
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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