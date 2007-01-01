В поликлинике Мещовска завершился ремонт
Там поменяли инженерные коммуникации, сантехнику и обновили внутренние помещения, сообщили 19 июля в министерстве здравоохранения Калужской области.
Также в поликлинике отремонтировали цоколь, установили ограждения лестниц и новые светильники.
Работы в Мещовске велись с ноября прошлого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». По этой программе уже привели в порядок 81 медучреждение, а до конца года работы завершаться еще в восьми.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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