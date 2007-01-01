В поликлинике Мещовска завершился ремонт

Там поменяли инженерные коммуникации, сантехнику и обновили внутренние помещения, сообщили 19 июля в министерстве здравоохранения Калужской области.

Также в поликлинике отремонтировали цоколь, установили ограждения лестниц и новые светильники.

Работы в Мещовске велись с ноября прошлого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». По этой программе уже привели в порядок 81 медучреждение, а до конца года работы завершаться еще в восьми.