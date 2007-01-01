В Боровском районе откроется цех по производству рыбопродуктов

Его строительство завершается на границе Калужской и Московской областей, сообщили 19 июля в правительстве.

Завершается монтаж оборудования в цеху по производству рыбной муки и жира.

Низкотемпературный склад для хранения замороженных продуктов уже ввели в эксплуатацию.

Единовременно там сможет храниться 38 тысяч тонн продукции.

На заводе собираются производить консервы из различных видов рыб и моллюсков.

Объем инвестиций оценивается в три миллиарда рублей.