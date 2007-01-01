В Боровском районе откроется цех по производству рыбопродуктов
Его строительство завершается на границе Калужской и Московской областей, сообщили 19 июля в правительстве.
Завершается монтаж оборудования в цеху по производству рыбной муки и жира.
Низкотемпературный склад для хранения замороженных продуктов уже ввели в эксплуатацию.
Единовременно там сможет храниться 38 тысяч тонн продукции.
На заводе собираются производить консервы из различных видов рыб и моллюсков.
Объем инвестиций оценивается в три миллиарда рублей.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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