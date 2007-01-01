+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Боровском районе откроется цех по производству рыбопродуктов
Общество

В Боровском районе откроется цех по производству рыбопродуктов

Его строительство завершается на границе Калужской и Московской областей, сообщили 19 июля в правительстве.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 442
Читайте KP40.RU:

Завершается монтаж оборудования в цеху по производству рыбной муки и жира.

Низкотемпературный склад для хранения замороженных продуктов уже ввели в эксплуатацию. 

Единовременно там сможет храниться 38 тысяч тонн продукции.

На заводе собираются производить консервы из различных видов рыб и моллюсков.

Объем инвестиций оценивается в три миллиарда рублей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1338
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1168
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2414
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7555
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3023
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 871
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IldQekFMWm5oaE0yN2YyZm9CQVQ4WFE9PSIsInZhbHVlIjoidVl2dUsyM3hPc2ZCbFc4QnErdE94eWVuaG9tRGxKQWhVVHV3R2ppdmNNeXFKWlZ0TkV0QXk1UFhzR004RHJTMzZzdjBFNHhGQWhwbU9mZGVOQ005QzVIUjdVUUkwdWsvbHRhZDN1cGl1ckRaamVDd3dDcUF5OTI0ajBwZzY2T09KOC9lMHA3bEJpaGIreXl1cmU4bUFNbzlIVWlmRGppdktRN0RwR2lTbllOV3FLOXhwZjJhcWQ5ellDdTZHL3hxTWU4c29QbDVUMEZ2SHgwb0xTUHk0SlJNdW9JZ3BjdkExVzUzNFJNV1ozUUhJc2tOSzRZVVI2M3ZCMmtiRjcraWhPMFY2Nk5QVnBRTXFleUhuUzMyOXdETERwbURwYUFUWWxHY0hUM3psS2xmVFBJZ1hMbVFRSW84MDJLVEpZWkRCdE43aDFkdDM4WHdjUitEclI0ZVZnVDNXRkNxL2g4STdpcGE1WnVTMDJCR0hFUkZLVjNjR1k1TllOWVhXT3BRZlVqM1RjTi9ZMlJSNGNMOEZ4OGpMd25hUVFLRHZLdklGWUdZQktlVG1QQ2lwTXdSL1ErMGcyeHBHcFEvdmQ4dnB2alBMQ3BMaGNUeVN6Vmdaa2d1V3NHaW5UdVpqckwvelJqbVFmT0kwVGNRTDl2MW8ybk40WUhlQy9RdGFNTFB3MEZxckJLQUJjSXlRMEtpWTlQTFR6WWtxNTZtRWQ5UnBvTXI3SzZzTHpUOUQ2NVFQMm11NSt3NSt3elBvNjREMHd3MDdDNnM5WDVWQzBkRWpWcGlSSTVCMk5TTUhVdW9aZUdXMGNLQm5ZTDBYL2pWYml6bE5uenY4eCszQ0F3dSIsIm1hYyI6ImY2YmYxYzMxNjYyMGIyZDY1NjMzNzlkYWVjYTI2YWM0NDAwZDVkNzQzNmQ0NWNjMGMwMjFkZGM4NzJiNTQ1ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRNNGZ4YU5sQTBCcStvVzQ5U3ZHK0E9PSIsInZhbHVlIjoiU2x1NUQzdTBBY3RzTXh3Yzk1VEt6ajdYcHFYWkhHSkx4d0YyNnRxTHlxMTNkTEdDd3hLR2p5ZitObitkNTBmRDU1TVN4UjNpSUZBRG5EOENnUGdqMnJ4RmhORHhwUXo4OVQ3RStiNTB4RnNEczA5MVNUV2FLOFVkQ3NUWWJmZFZvcmdoaEFGWkpyV2d6OXQ3SDRtQWN3cmZrQUtDdmdydFJwVS9YQjBPcndieEFkQ25NM1dOZ1Y5V1hJQWlQWk5kcTdEWmlUWXZKaE1iaHkvdWE5bkJiMlJxMUhJd0l4VUFVMjhOeGRTT2ZYWlkwUDcwRll5TW1PMGJjMVlnZytxN0xzV2RxN0VtZ09oSFZlaUw4SzJ5TUlEdlJieUF1eE1DS25TNjB4THJGVmFJeUZvdFM2UTVWMkwwMWtOcDd2U25rRE5DQmRXZjZkY0svd2tVWXdzVGFjYkF6QjhMZmJFeTlFS25hQ1BMSDBFTWlJVVlHM05XOUZONzlJeUhVdk1zK0dBbi9SMDB1OTg3TzFuUlFmQ1RVVlpxYURXVWZGVDJhUlozVWZhb0FyUW81NnFhYkhrM2pmbnNtNVkrcFVsNCIsIm1hYyI6IjdhOWVhMjc2ZmUyZDdjMGIyNjk2MzFlNDYyMGIwYWVlMTAxNDRjNTFjMGM1MjgyYTE2NWJjM2M3MWE0YzBmNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+