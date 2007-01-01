В Калужской области больше 5500 семей с детьми получили поддержку по нацпроекту

Итоги первого полугодия 2024 года назвали в правительстве региона.

Там напомнили, что с помощью национального проекта «Демография» улучшается благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки.

Выплату в связи с рождением третьего ребенка назначили 2782 семьям.

Региональный маткапитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 129 семьям, третьего – 1 293 семьям.

Как подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Калужской области Елена Алексеева, в нашем регионе уже наблюдается положительная динамика рождаемости. За январь-май родилось на 139 детей больше, чем в 2023-м.