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Общество

В Калужской области больше 5500 семей с детьми получили поддержку по нацпроекту

Итоги первого полугодия 2024 года назвали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 243
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Там напомнили, что с помощью национального проекта «Демография» улучшается благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки.

Выплату в связи с рождением третьего ребенка назначили 2782 семьям.

Региональный маткапитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 129 семьям, третьего – 1 293 семьям.

Как подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Калужской области Елена Алексеева, в нашем регионе уже наблюдается положительная динамика рождаемости. За январь-май родилось на 139 детей больше, чем в 2023-м.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1338
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1168
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2414
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7555
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3023
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 871
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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