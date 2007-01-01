В Калужской области больше 5500 семей с детьми получили поддержку по нацпроекту
Там напомнили, что с помощью национального проекта «Демография» улучшается благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки.
Выплату в связи с рождением третьего ребенка назначили 2782 семьям.
Региональный маткапитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 129 семьям, третьего – 1 293 семьям.
Как подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Калужской области Елена Алексеева, в нашем регионе уже наблюдается положительная динамика рождаемости. За январь-май родилось на 139 детей больше, чем в 2023-м.
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....