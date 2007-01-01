Курсанты калужской автошколы изучили искусство ответственного вождения

Очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения, красноречиво дали понять: выпил - за руль не садись

В понедельник, 15 июля, по инициативе крупной пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» в одной из калужских автошкол состоялся семинар «Искусство ответственного вождения». Проект направлен на продвижение принципа недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и формирование культуры ответственного вождения среди населения. Семинар проводился для курсантов, которые уже прошли основную программу обучения и собираются в ближайшее время сдавать экзамен.

Менеджер по корпоративным отношениям пивоваренной компании Тереза ПРОЩИНА при поддержке ГИБДД по Калужской области в лице инспектора по пропаганде БДД Екатерины ШАГОВОЙ и старшего инспектора государственного технического надзора БДД капитана полиции Петра ЧАЧУА рассказали и наглядно показали будущим водителям, почему категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя.

Забота о безопасности

- Сейчас большинство наших курсантов – это молодежь, студенты. 60-70% от общего количества – женщины, - рассказывает заместитель директора и администратор автошколы Анна КОРОЛЁВА. - Учатся калужане от 16 лет и до пенсионного возраста включительно. К нам приходят даже бабушки. Например, мужа не стало, и теперь они сами хотят освоить управление автомобилем. Самым возрастным студентом был 71-летний мужчина, обучался вождению, чтобы ездить на дачу. Успешно сдал экзамен.

В день проведения урока в классе собралась преимущественно молодежь. Капитан полиции Петр Чачуа начал урок ответственного вождения с самых убедительных аргументов.

Старший инспектор государственного технического надзора БДД капитан полиции Петр ЧАЧУА

- С начала этого года в Калужской области произошло 49 ДТП с водителями, кто за рулем менее двух лет, - сказал старший инспектор. - Погибли три человека, ранены 78 водителей. Повторюсь, речь о тех, чей водительский стаж меньше двух лет!

По вине водителей в нетрезвом состоянии в этом году произошло 59 ДТП! Погибли девять водителей. Задумайтесь над этими цифрами!

Любое количество алкоголя за рулем недопустимо

Следующей перед будущими автолюбителями выступила по видеосвязи координатор общероссийского проекта «Автотрезвость» Юлия ДЕНИСОВА.

- Этиловый спирт, который оказывается в нашем организме при употреблении абсолютно любого алкогольного напитка, действует одинаково, - сказала эксперт. - Ине важно, выпили ли вы бокал пива, полбокала вина или треть бокала коньяка. Для водителей любое количество алкоголя за рулём абсолютно недопустимо.

Вы знаете, что за рулем водитель должен оценить, что происходит на дороге, что показывает приборная панель, после чего решить, что нужно сделать. Выполнив действие за рулем, водитель анализирует, к каким изменениям оно привело. Рассказываю долго, но на самом деле все это происходит за доли секунды.

О чем говорим в первую очередь? Чтобы объективно оценить дорожную ситуацию, зрение должно быть острым. Когда человек выпивает, у него снижается угол зрения, он, грубо говоря, видит только перед собой. Кроме того, увеличивается светочувствительность.

По статистике, большее количество аварий с нетрезвыми водителями происходит как раз в ночное время. Но это не только потому, что все возвращаются из баров, с вечеринок, но и потому, что им труднее смотреть на свет от фар встречной машины, водители даже могут непроизвольно закрывать глаза.

Плюс, играет роль ошибочное восприятие расстояния у выпившего человека. И к таким изменениям в реакциях приводит даже незначительная на первый взгляд доза алкоголя. У порядка 42% тех, кто совершил ДТП в состоянии опьянения, была выявлена легкая степень!

Фатальное зрение

Пока курсанты обсуждали услышанное, Тереза Прощина предложила будущим водителям ощутить на себе, как меняется реакция человека, употребившего алкоголь.

Для этого в АО «АБ ИнБев Эфес» подготовили специальные очки-тренажеры «Фатальное зрение», имитирующие состояние алкогольного опьянения.

- Очки с зеленым ремешком имитируют состояние водителя после употребления приблизительно двух кружек пива. Вторые очки, с голубым ремешком, показывают, как видит человек, выпив около литра пива. Эти очки уже с затемненной линзой, чтобы имитировать ночную езду в состоянии алкогольного опьянения, - пояснила Тереза Прощина.

Первой поучаствовать в эксперименте вызвалась молодая женщина-курсант. Сначала ей было необходимо неспеша пройти по прямой нарисованной линии без очков и смотреть вперед, как водитель.

Следующий проход был уже в очках, имитирующих эффект от двух выпитых кружек пива.

- Ой, сейчас...земля закругляется, - идя неуверенно и пошатываясь, говорит ученица.

Следующей задачей для будущей автоледи стал проход по нарисованным кругам. Нужно было широко шагать, просто ставя ступни в центр нарисованных кругов. В очках с зеленым ремешком молодая женщина каждый раз наступала мимо круга.

- Промахиваюсь, - как бы оправдывалась курсантка.

- Именно, боковое зрение полностью теряется, - пояснила Тереза.

Инструктор автошколы - молодой крепкий мужчина решил выполнить те же задания в очках с затемненными стеклами. Результат тот же – координация и ориентация в пространстве нарушаются.

Все присутствующие урок усвоили и были поражены, как даже небольшое количество алкоголя может повлиять на реакцию.

За рулем - осознанно

- У меня в семье за рулем отец, равняясь на него, понимаю, что навык вождения в жизни необходим, - говорит курсант автошколы Александр. - Учиться у своего отца или у учителя — это две разные вещи. Поэтому папа советов не давал. В автошколе - инструктор, здесь всему научат как положено.

Учусь на автомобиле с механической коробкой передач. Предпочитаю приобретать фундаментальные знания. Если сравнить то, с чем я пришел, и то, что знаю сейчас - разница огромная. Узнал очень многое. Учиться было интересно, старался усвоить максимум. С теоретической частью проблем нет, подтягиваю практику, вождение.

Урок об искусстве ответственного вождения считаю актуальным. Мне кажется, сейчас молодежь менее ответственная, зачастую могут позволить себе выпить бокал и сесть за руль, что абсолютно неприемлемо. Я перерос этот возраст, отношусь к употреблению алкоголя осознанно и могу выпить немного лишь в праздник.

Каждый участник встречи получил подарки от компании АО «АБ ИнБев Эфес»: кепка, термокружка, брелок и прочие полезные для водителей подарки с логотипом проекта «Автотрезвость». Все это станет регулярным напоминанием об ответственном вождении.

По окончании семинара представитель пивоваренной компании передала автошколе методические материалы и очки-тренажёры — для дальнейшего использования в работе и обучения ответственных водителей. Теперь каждая группа курсантов сможет убедиться: выпил - за руль не садись!