В Калуге назначен новый заместитель городского головы
Последние четыре года она занимала аналогичную должность в Дзержинском районе. До этого работала в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области и Росприроднадзоре.
- Дарья Евгеньевна - победитель регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области» в 2022 году в категории «Лучший руководитель», - заявил Денисов. - Желаю ей успехов на новой должности и в нашей городской команде, впереди много интересной работы на благо калужан!
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....