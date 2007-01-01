В Калуге назначен новый заместитель городского головы

Дарья Крыженкова будет отвечать за социальные вопросы, сообщил 19 июля городской голова Дмитрий Денисов.

Последние четыре года она занимала аналогичную должность в Дзержинском районе. До этого работала в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области и Росприроднадзоре.

- Дарья Евгеньевна - победитель регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области» в 2022 году в категории «Лучший руководитель», - заявил Денисов. - Желаю ей успехов на новой должности и в нашей городской команде, впереди много интересной работы на благо калужан!