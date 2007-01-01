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Общество

На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем

Второй региональный Форум Общественной палаты России проходит в нашем городе 18-19 июля.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 233
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Вопрос экологического образования обсуждался на секции форума «Семейное экопросвещение. В дискуссии принял участие зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию Валерий Яхонтов.

О роли экологического сообщества в восстановлении экосистем в своем выступлении рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области Наталья Артамонова. Она отметила важную роль неравнодушных людей в сохранении природных объектов и комплексов.

- Для формирования экологической культуры необходима система непрерывного экологического просвещения, в том числе посредством систематизации деятельности организаций, реализующих экологические проекты, и упорядочивания реализуемых ими практик, - подчеркнула Артамонова.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

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mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
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В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
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1 2414
VGA

...
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2 7555
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
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19:53 18.07
1 3023
mik27

брат на брата

...
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17:33 18.07
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Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
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Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
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