На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
Вопрос экологического образования обсуждался на секции форума «Семейное экопросвещение. В дискуссии принял участие зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию Валерий Яхонтов.
О роли экологического сообщества в восстановлении экосистем в своем выступлении рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области Наталья Артамонова. Она отметила важную роль неравнодушных людей в сохранении природных объектов и комплексов.
- Для формирования экологической культуры необходима система непрерывного экологического просвещения, в том числе посредством систематизации деятельности организаций, реализующих экологические проекты, и упорядочивания реализуемых ими практик, - подчеркнула Артамонова.
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....