На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем

Второй региональный Форум Общественной палаты России проходит в нашем городе 18-19 июля.

Вопрос экологического образования обсуждался на секции форума «Семейное экопросвещение. В дискуссии принял участие зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию Валерий Яхонтов.

О роли экологического сообщества в восстановлении экосистем в своем выступлении рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области Наталья Артамонова. Она отметила важную роль неравнодушных людей в сохранении природных объектов и комплексов.

- Для формирования экологической культуры необходима система непрерывного экологического просвещения, в том числе посредством систематизации деятельности организаций, реализующих экологические проекты, и упорядочивания реализуемых ими практик, - подчеркнула Артамонова.