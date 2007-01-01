Упавшее огромное дерево до сих пор лежит на улице Энгельса в Калуге

Как мы уже рассказывали, тополь на перекрестке с улицей Мичурина не выдержал грозы на прошлой неделе.

Падая, дерево повредило некоторые балконы.

Часть веток уже распилили, но основной ствол до сих пор лежит у дороги.

Местные жители опасаются, что и растущие рядом такие же старые тополи могут упасть при сильном ветре.