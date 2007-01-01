Упавшее огромное дерево до сих пор лежит на улице Энгельса в Калуге
Как мы уже рассказывали, тополь на перекрестке с улицей Мичурина не выдержал грозы на прошлой неделе.
Падая, дерево повредило некоторые балконы.
Часть веток уже распилили, но основной ствол до сих пор лежит у дороги.
Местные жители опасаются, что и растущие рядом такие же старые тополи могут упасть при сильном ветре.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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