МЕТАЛЛУРГИЯ – ЭТО ДЛЯ КРЕПКИХ ПАРНЕЙ!

СТАЛЕВАР ИЗ «ПРОМСОРТ-КАЛУГА» РАССКАЗАЛ, КАК РАБОТАЛ ВОЗДУШНЫМ ГИМНАСТОМ, А ПОТОМ УВЛЕКСЯ АЭРОГРАФИЕЙ И РЕЗЬБОЙ ПО ДЕРЕВУ.

Металлург – профессия брутальная и мужественная. И наш сегодняшний герой своими мускулами и бицепсами лишь подтверждает суровость этой тяжелой работы. На заводе «Промсорт-Калуга» в Боровском районе Алексей Агапонов трудится более 12 лет, знает секреты профессионального мастерства и умеет в трудный момент собраться и сделать все красиво.

Но кое-чего о нем вы точно не знаете. Этот мощный широкоплечий парень – еще и удивительная, творческая личность, разбивающая стереотипы о богатырях-металлургах. Алексей мастерит богородские игрушки, увлекается аэрографией и является истинным художником, создающий дома невероятные шедевры!

«МЕТАЛЛУРГИЯ – ЭТО ЧТО-ТО ГРАНДИОЗНОЕ!»

В семье Алексея нет представителей его профессии и нет красивой истории о династии металлургов. В эту сферу он пришел… из строителей. В составе бригады строил небольшой завод в Малоярославце, а потом на нем же и стал работать с цветным металлом.

И вроде бы все было хорошо, но Алексей чувствовал – ему не хватает размаха, масштаба, ведь металлургия – это должно быть что-то грандиозное. И тут под руку ему попалась книга Евгения Федорова «Каменный пояс», рассказывающая о том, как на Урале покорялись горы, возводились заводы, открывались первые шахты и добывалась руда. Именно вот этого величия Алексею и не хватало!

- Меня это очень сильно впечатлило, я загорелся металлургией. А в Ворсино в это время как раз открывался завод. Подал анкету, долго ждал собеседования. Ну, а дальше уже закрутилось-завертелось, - вспоминает мужчина.

Сейчас Алексей работает подручным сталевара 5-го разряда. Каждый новый рабочий день начинается с раскомандировки и контакта по безопасности. Затем на доске просматриваются и проверяются показатели прошлой смены: есть ли проблемные участки и места, которые надо взять на особый контроль.

- Обсуждаем, что можно сделать, как работать, чтобы улучшить показатели, и дальше приступаем к решению задач. Наверное, кому-то поначалу может показаться, что работа металлурга монотонна и однообразна, но это не так. Все плавки совершенно разные и относиться к ним надо творчески, не по шаблону, - считает Алексей.

«ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ – ТЫ МОЛОДЕЦ, ТЫ КРАСАВЧИК!»

Как признается богатырь, больше всего ему в работе нравится то, что начальство ему полностью доверяет и не ограничивает в действиях, так как знает, что он справится с любой поставленной задачей.

- Мне по душе то, что я сам определяю какую работу делать в первую очередь, а какую можно отложить на попозже, - говорит сталевар.

Несмотря на большой опыт и высокий профессионализм Алексей считает, что даже для самой сложной и ответственной работы человеку необходима нотка юмора и позитива, чтобы в коллективе царила слаженная и спокойная атмосфера. Любую нештатную ситуацию можно решить на кураже, если у тебя хорошее настроение.

- Так лучше работается и усталость быстрее проходит. Справился с работой, и понимаешь, что ты победил, ты молодец, ты красавчик! И идешь домой с гордо поднятой головой! – говорит металлург.

СТАЛЕВАР С ДУШОЙ ХУДОЖНИКА

Дома Алексея ждет супруга и двое детей, однако и тут он не любит долго отдыхать и, что называется, отлеживать бока. Он уверен - лодырей не посещает муза! Уж не знаем, она или нет помогает ему творить, но дома Алексей создает настоящие шедевры. Сейчас его охватила любовь к аэрографии. Это искусство художественной росписи с помощью специального пневматического устройства, разбрызгивающего краску – такие рисунки вы могли видеть, например, на автомобилях.

- Часто изображают биомеханику или зверей, главное, чтобы гармонировало и подходило под цвет. Тут все зависит от фантазии художника. Мне эта стихия давно запала в душу, но я долго к ней шел. Много смотрел образовательных видео, где профессиональные художники делятся секретами мастерства. Их советы мне очень пригодились. Так постепенно начал рисовать дома – то стены, то холодильник «изуродовал», - смеется Алексей. - Сюжеты в основном анималистические, с пушистыми зверями – мне всегда было интересно, как рисовать мех и ворс на плоскости.

На самом деле получается у него довольно круто! В его доме на стенах можно увидеть сидящего на ветке тигра, картину с летящим в ночи драконом, камин, будто бы окутанный ветками деревьев, а зимой на окнах появляется Альпийский пейзаж с горами и оленями. Не говоря уже о том, что Алексей рисует картины еще и акварелью, маслом и углем!

ВМЕСТО ДЕТСКОЙ - ЦЕХ ПО ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

- Я самоучка, но сейчас всем художественным приемам можно научиться благодаря интернету, - считает творец. – Вообще, настоящие художники работают 24 часа в сутки, потому что даже когда они не рисуют, они думают о новых идеях.

Страсть к аэрографии сейчас целиком захватила нашего героя, однако несколькими годами ранее у него было другое, не менее творческое увлечение – резьба по дереву.

Как признается Алексей, к искусству его тянуло с детства. Пока его сверстники-пацаны бегали по двору и играли в казаки-разбойники, он мог часами что-нибудь мастерить, лепить, вырезать и клеить. Его комната вообще была больше похожа на цех по обработке пиломатериала, а вокруг стояли собственноручно созданные табуретки. Так, постепенно Алексей познакомился с богородской деревянной игрушкой. Ее классический сюжет вы точно знаете – кузнец-мужик и медведь по очереди бьют молоточками по наковальне.

- Влюбился в резьбу, стал изучать, что это за игрушка, кто ее придумал. Очень понравилось – прям хоть бросай все дела, уезжай в село Богородское, и поступай в училище на резчика. Только семья остановила, - шутит Алексей.

В общем, от греха подальше, это увлечение сталевар отложил.

СХОДИЛ ПОТЯГАТЬ ГИРИ И СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

Но есть одно занятие, которое остается с ним на всю жизнь – это спорт. Еще в молодости Алексей начал тягать гири, даже думал о спортивной карьере, но в профессиональный спорт так и не ушел. Атлет так был увлечен этой деятельностью, что даже полгода проработал воздушным гимнастом, и не абы где – а в московском цирке на Вернадского.

- Но быстро понял, что ужасно боюсь высоты, - смеется наш герой. – На манеж выходил редко, но зато пересмотрел все представления. В итоге пришлось уволиться, так как не смог побороть этот страх. А вот физические данные остались, и, работая на заводе, я продолжал ходить на турники. По инерции человек с мускулами становится рабом тренировок.

Позже начальник металлурга-богатыря пригласил поучаствовать его в корпоративном состязании. Сказал: «Алексей, сходи подними гири».

- Я сходил и занял призовое место, - говорит мужчина. Потом начал выступать в составе команды от нашего завода. И так до сих пор поднимаю гири, но теперь меня уже не спрашивают хочу я или нет, теперь уже обязан, - улыбается атлет.

Да, металлургия – это для крепких парней. Это тяжелый физический труд, но именно он, как считает Алексей, объединяет людей. И именно поэтому на заводе царит дружеская и даже семейная атмосфера.

- Здесь все находятся в одинаковых условиях, не придираются друг к другу, если кто-то оплошал. Люди с пониманием относятся друг к другу, помогают: ты не успел что-то доделать, я доделаю за тебя. Это очень здорово! – говорит сталевар.

Пользуясь случаем, Алексей поздравляет коллег с Днем металлурга. Желает им крепкого здоровья, успехов в труде и семейного благополучия - чтобы берегли себя для своих родных и близких. Ведь только так, в связке с любимой работой, увлекательным хобби и дружной семьей человек становится по-настоящему счастливым!