В Калуге пройдет благотворительная акция «Белый цветок» 

Заявки на участие можно подать до 28 августа, сообщили в четверг в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Собранные деньги пойдут на адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам предлагается изготовить символ акции – белый цветок, а также предоставить для продажи свою продукцию - игрушки, предметы для дома и интерьера, авторскую посуду, украшения, головные уборы и другое.

Также можно будет провести мастер-класс.

Впервые День белого цветка прошел в 1911. Императрица Александра Федоровна собирала деньги для больных туберкулёзом. Традиция возобновилась спустя 100 лет.