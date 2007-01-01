Калужская область возглавила антирейтинг портящих воздух

Консалтинговое агентство ФинЭкспертиза провело исследование на основе данных Росприроднадзора

Они исследовали статистику вредных выбросов в атмосферу, и итоги неутешительны для нашего региона.

Объем выбросов от промышленности и автомобилей в Калужской области в 2023 году вырос на 44,7% по сравнению с предыдущим годом. Это абсолютный рекорд по стране.

Второе и третье место в антирейтинге с заметным отставанием заняли Сахалинская область (+28,4%) и Марий Эл (+23,7%).

Однако, в целом по стране этот показатель снизился на один процент – а это минус 22 миллиона тонн загрязняющих веществ.

ФинЭкспертиза уточняет, что показатель не является абсолютным и касается только динамики роста, а не объема выбросов. По абсолютному количеству загрязнений лидируют промышленные регионы - Красноярский край и Кемеровская область.

Доля же Калужской области в общероссийском объеме вредных выбросов – всего 0,3 процента.