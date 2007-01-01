С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее
По данным туристической платформы big data Tele2 62% клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.
На этот раз компания совместно с партнерами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков. Предложение включает скидку на топливо 5 руб. с каждого литра в сервисе «Яндекс.Заправки», скидку 15% на покупку транспондера T-pass «Автодор» для проезда по платным дорогам, скидку 10% на бронирование отелей в сервисе «OneTwoTrip», скидку 10% на экскурсии в сервисе «Спутник», а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе «Помпончик». Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.
Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился. Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.
Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!...
Стена дома является частью общего имущества многоквартирного дома, любые работы с ней только после проведения общего собрания собственников, а его с большой вероятностью не проводилось. Достаточно заявления одного из жильцов в управляшку и стены должны вернуть в состояние в соответствии с проектом. Я бы на месте них так сделал, хватит уродовать город своей мазнёй....