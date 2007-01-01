Бастрыкин заинтересовался скандалом с девочкой-инвалидом в калужской спортивной школе

Глава Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе проверки, сообщили 18 июля в СК.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, как девочка на руках забирается у спортивной школы «Труд» по лестнице, которая не оборудована пандусом. Ее коляску несет мама.

Городской голова Дмитрий Денисов заявил, что лестница не в аварийном состоянии, но пообещал отремонтировать ее к 1 сентября.