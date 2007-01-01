Калужской полиции требуются водители и конвоиры
Согласно нему, на службу в полицию требуются люди на более чем 10 вакансий.
Приводим опубликованный список.
Итак, для прохождения службы приглашаются кандидаты на должности:
- участкового уполномоченного полиции
- полицейского водителя
- полицейского патрульно-постовой службы
- инспектора дорожно-патрульной службы
- полицейского охранно-конвойной службы
- оперуполномоченного уголовного розыска
- инспектора отдела по вопросам миграции
- следователя
- дознавателя
Это основные, но имеются и иные вакансии. Для записи на собеседование полиция просит обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. №66, 68.
Контактный телефон: 50-15-32.
Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!...
Стена дома является частью общего имущества многоквартирного дома, любые работы с ней только после проведения общего собрания собственников, а его с большой вероятностью не проводилось. Достаточно заявления одного из жильцов в управляшку и стены должны вернуть в состояние в соответствии с проектом. Я бы на месте них так сделал, хватит уродовать город своей мазнёй....