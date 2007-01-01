Калужской полиции требуются водители и конвоиры

Во вторник, 18 июля, кадровая служба УМВД по Калужской области опубликовала объявление о поиске сотрудников.

Согласно нему, на службу в полицию требуются люди на более чем 10 вакансий.

Приводим опубликованный список.

Итак, для прохождения службы приглашаются кандидаты на должности:

участкового уполномоченного полиции

полицейского водителя

полицейского патрульно-постовой службы

инспектора дорожно-патрульной службы

полицейского охранно-конвойной службы

оперуполномоченного уголовного розыска

инспектора отдела по вопросам миграции

следователя

дознавателя

Это основные, но имеются и иные вакансии. Для записи на собеседование полиция просит обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. №66, 68.

Контактный телефон: 50-15-32.