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Главная Новости Общество В Калуге 600 человек прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта
Общество

В Калуге 600 человек прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта

Они получили образование по программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 277
Читайте KP40.RU:

Работы ведется по 28 дополнительным профессиональным программам.

В нынешнем году обучение также продолжится. Подать заявку можно на Единой цифровой платформе «Работа России».

Также можно обратиться в Кадровый центр Калужской области.

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Лента комментариев
ecilop

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Н.Влюбчивый

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это никакая не частная лавочка, а Акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» (АО «КНИИТМУ»).

...
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