Стала известна судьба лося, которого калужане заметили бежавшим по Грабцевскому шоссе

Напомним, что сегодня в 10 утра наш читатель прислал видео, на котором лось стремительно проносится по Грабцевскому шоссе.

Многих жителей областного центра волновала судьба напуганного животного. Кто-то с иронией подмечал, что лось опаздывает на работу.

Мы обратились в минприроды, чтобы узнать дальнейшую судьбу сохатого.

- Как только информация поступила в наше ведомство, на место выехали специалисты. Лося провели через частный сектор в сторону 906 базы, - отметили в министерстве. - К сожалению, в последнее время выход животных в город является частым явлением, однако мы стараемся оперативно реагировать на данного рода инциденты.

Судя по данным специалистов министерства, животные выходят в город из-за жары и обилия насекомых в лесу.

По словам местных жителей, лося видели около часа назад на улице Баррикад. Пока неизвестно, тот же самый это лось или уже другой. Если животное попадалось вам на глаза, напишите об этом в комментариях.