Калужские производители расширяют ассортимент благодаря нацпроекту

В 2019 году одна из калужских компаний запустила производство уходовой и декоративной косметики. Она продается в России и странах ближнего зарубежья.

В июле в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке специалистов калужского Центра «Мой бизнес» компания получила 1,3 миллиона рублей на три года. Эти средства направят на закупку сырья для новых линеек продукции и на расширение ассортимента. За четыре года сотрудничества компания получила 6,3 миллиона рублей.

Генеральный директор организации Сергей Муляр рассказал, что такая мера поддержки является эффективной мерой, которая позволяет в срок реализовывать планы по закупкам.

- Конечно, мы кредитуемся и в банках, но процент, который предлагает Фонд – безусловно, выгоднее. И с помощью специалистов Центра «Мой бизнес», которые помогают на всех этапах – гораздо проще и надежнее подготовить пакет документов, будучи уверенным в качестве этих документов для получения господдержки, - уточнил Муляр.