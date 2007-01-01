Калужский сторож нашел новую работу с помощью кадрового центра

Александр из Козельского района был одним из участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Одна из компаний предложила ему вакансию слесаря аварийно-восстановительных работ с обучением и последующим получением разряда по специальности.

- Работа мне очень нравится: я езжу по вызовам, проверяю, есть ли утечка газа, и, если да - устраняю неисправность, - рассказывает он. - От качества моей работы зависит здоровье людей - это очень ответственно, и я к этой ответственности готов.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в рамках национального проекта «Демография». В этом году она прошла во второй раз. На федеральном этапе ярмарки, который состоялся 28 июня, 280 работодателей представили гражданам более 5,6 тысячи вакансий.