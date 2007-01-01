Калужский сторож нашел новую работу с помощью кадрового центра
Александр из Козельского района был одним из участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Одна из компаний предложила ему вакансию слесаря аварийно-восстановительных работ с обучением и последующим получением разряда по специальности.
- Работа мне очень нравится: я езжу по вызовам, проверяю, есть ли утечка газа, и, если да - устраняю неисправность, - рассказывает он. - От качества моей работы зависит здоровье людей - это очень ответственно, и я к этой ответственности готов.
Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в рамках национального проекта «Демография». В этом году она прошла во второй раз. На федеральном этапе ярмарки, который состоялся 28 июня, 280 работодателей представили гражданам более 5,6 тысячи вакансий.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
ТОП народных новостей
За месяц
Наталья Монахова
4 4767
Комментарий дня
Колумнисты