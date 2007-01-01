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Общество

Калужские чиновники закончили «Школу мэров»

Итоги обучения первого выпуска подвели в Москве, сообщили 17 июля в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Эта программа разработана по поручению президента.

Перед началом обучения были отобраны 565 кандидатов. А в итоге в «Школу мэров» попал 161 человек. Это главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций.

Обучение проходило в 10 регионах в течение восьми месяцев.

Калужскую область представляли два человека. Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов представил работу на тему: «Оптимизация процесса обработки запросов, полученных должностными лицами при проведении встреч с жителями».

Замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами Геннадий Ананьев подготовил работу на тему «Повышение эффективности процесса выбора собственниками многоквартирных домов управляющей компании».

- Муниципальное сообщество — это активные, очень небезразличные люди, - заявил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв. - Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью.

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best85

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Н.Влюбчивый

Когда начнут отдавать под суд калужских бездельников ? Не желают работать бездельники пополнять бюджет области. Калужские бездельники следящие за собаколюбами просто паразитируют за счет бюджета.

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Когда калужские бездельники спилят аварийные деревья на улице Рылеева.

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nalya

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это никакая не частная лавочка, а Акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» (АО «КНИИТМУ»).

...
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