Когда финансы поют романсы

Почему Центр списания долгов превратился в Центр финансового равновесия

Жизнь порой богата на сюрпризы, в том числе и не самые приятные. И если на человеке висят долговые обязательства, но произошло что-то внеплановое, долг становится неподъемным. Тогда на помощь приходит Центр финансового равновесия. О том, как это происходит, - наш разговор с заместителем директора Центра финансового равновесия Радой Елистарховой.

- Рада Игоревна, какие правовые основания есть у подобного рода деятельности?

- С 2015 года в стране действует 127-й Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который регламентирует признание физического или юридического лица несостоятельным.

Во всем мире это давно устоявшая система, которая является одним из регуляторов экономики. Должник значительную часть своего дохода возвращает кредитной организации, и таким образом его деньги не идут в счет ВВП.

Государству выгоднее избавить несостоятельного должника от финансового бремени, чтобы он активнее участвовал в рыночной экономике, покупал больше конечных продуктов.

- Какие виды задолженностей подпадают под действие Закона и какие существуют ограничения?

- В целом, списываются любые долговые обязательства – займы у банков, микрофинансовых организаций, задолженности по кредитным картам, а также долги перед физическими лицами.

Но есть и исключения. Нельзя списать долги по алиментам, штрафам, административным взысканиям, компенсациям морального или материального ущерба.

Добросовестное банкротство предполагает, что человек непреднамеренно оказался в сложной финансовой ситуации.

- Списанная сумма просто «сгорает» или же кредитор может на что-то рассчитывать?

- При прохождении процедуры банкротства списываются все обязательства в полном объеме, но при наличии у клиента дохода свыше прожиточного минимума остаточная сумма распределяется между кредиторами.

Во-первых, Арбитражный суд изучает сделки должника за последние три года и проверяет наличие имущества, которое подлежит реализации в счет долга. Это может быть дополнительная недвижимость, участок, автомобиль и т.д.

- Во-вторых, существует понятие конкурсной массы. Это доходы должника, которые превышают совокупную сумму прожиточного минимума на него и его детей до 21 года, обучающихся на очной форме.

Работает это так. Допустим, при наличии двоих детей общая сумма прожиточного минимума составляет порядка 45 тысяч рублей. Все, что заработано сверх этой суммы, поступает в конкурсную массу. Далее из этой массы кредиторам, подавшим соответствующие заявки, выплачиваются доли соразмерно сумме долга.

Понятно, что о полном возмещении ущерба речь идти не может. Число кредиторов у одного должника может достигать нескольких десятков, и им при распределении достаются совсем небольшие средства. Кроме того, доход, позволяющий собирать конкурсную массу, получают от силы 20 процентов должников.

- Вы оказываете платные услуги, но ведь есть и бесплатные механизмы погашения долгов?

- Бесплатные услуги оказываются через МФЦ, но механизм там действует немного иначе и имеет ряд критериев. Во-первых, воспользоваться этим вариантом не смогут люди, имеющие имущество кроме единственного жилья. Во-вторых, долги должны быть просужены и находится на исполнение у приставов. Сумма долга должна быть в пределах от 25.000 до 1 млн. рублей со всеми процентами и пенями. У гражданина не должно быть дохода, кроме пенсии и социальных пособий.

Во-вторых, МФЦ не консультирует, а только принимает документы. Сама процедура достаточно сложна, неопытному человеку разобраться в ней крайне непросто.

Тем не менее, мы ведем и такую категорию клиентов . Оказываем полное юридическое сопровождение, занимаемся сбором и подачей документов для обеспечения гарантированно успешного результата за максимально короткий период времени.

К счастью, в системе МФЦ происходит множество изменений к лучшему, для чего проводится большая работа. Например, раньше под процедуру бесплатного банкротства не попадали лица, имеющие социальные выплаты – пенсионеры, матери в декретном отпуске и т.д. Сейчас эта проблема решена, и они могут воспользоваться услугой.

Кроме того, расширен диапазон сумм, подлежащих бесплатному списанию. Раньше он составлял от 50 до 500 тысяч, теперь – от 25 до миллиона.

- И в заключении – о главном поводе нашей беседы. Почему произошел ребрендинг и компания сменила название?

- Нашим основным направлением было и остается помощь клиентам в прохождение процедуры банкротства через Арбитражный суд, это и отражало прежнее название – Центр списания долгов. Но время идет, меняются законы, правила, механизмы работы и мы готовы оказывать дополнительные услуги, направленные не только на списание долга. Поэтому мы расширяем список предоставляемых нами услуг и являемся надежным проводником на пути к финансовой свободе и благополучию наших клиентов.

Вторым направлением стало уже упомянутое юридическое сопровождение клиентов в МФЦ – очень востребованная услуга.

Сейчас мы развиваем третье направление – повышение финансовой грамотности населения. Проработав на рынке пять лет, мы обратили внимание, что к нам вновь обращаются старые клиенты. А это значит, что люди не сделали должных выводов из своей проблемы и вновь попали в финансовую яму.

Особенно тревожит закредитованность молодежи. Зачастую молодые люди, приезжая на учебу из райцентра, оказываются перед лицом множества соблазнов большого города и влезают в долги.

С 18 лет оформление банковского кредита является не простой процедурой, поэтому они идут в микрофинансовые организации, а это крайне опасная ловушка. Мы проводили открытый урок в одном из колледжей Калуги – из тридцати студентов-слушателей семеро уже имели дело с микрокредитами.

Таким образом мы убедились, что люди нуждаются в предостережении, что до них нужно доносить все проблемы и риски, которые могут возникнуть.

Смена названия на Центр финансового равновесия отражает увеличение числа специализаций. Не исключено, что к трем основным направлениям добавятся новые, например, консультативного характера.

Ребрендинг коснется как головного офиса в Калуге, так и всех девяти филиалов в городах России. Мы постарались максимально сохранить узнаваемость бренда – цветовой гаммы, логотипа и т.д.

Так что наши клиенты – действующие и новые – попадут в ту же обстановку, в те же заботливые руки, к тем же профессионалам!

г. Калуга, ул. Труда, 4, корп. 2, этаж 1

8 (903) 636-55-70 – Елистархова Рада Игоревна

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