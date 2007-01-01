Калужане примут участие в новом сезоне Всероссийского конкурса «Начни игру»
Она третий раз будет проходить в рамках нацпроекта «Образование», рассказали 16 июля в правительстве региона.
Участвовать в конкурсе смогут жители старше. Регистрация продлится до 14 октября.
Общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона рублей.
Деньги получат победители в каждой из четырех номинаций. Это «Семейные игры», «Регионы и языки России», «Наука, образование и здравоохранение», а также «Спорт и киберспорт».
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»...
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