Калужская область улучшила позиции в рейтинге НКО
Наш регион поднялся с 43 на 17 место, сообщило 16 июля правительство со ссылкой на информацию зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Екатерину Фрыгину.
Работа некоммерческого сектора будет в центре внимания участников форума «Сообщества», который пройдет в Калуге.
Общественная палата РФ формирует рейтинг «Регион НКО» с 2020 года.
Результаты Калужской области будут анализироваться в ходе форума.
Также будет обсуждаться развитие этого сектора.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»...
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