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Общество

Молодежную политику обсудят на форуме «Сообщество» в Калуге

Речь об этом будет вестись на сессии «Молодежные кадровые проекты для решения ключевых задач государственной молодежной политики».
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
0 30
Читайте KP40.RU:

В правительстве Калужской области 16 июля напомнили, что президент России определил реализацию потенциала каждого человека как одну из национальных целей на ближайшее десятилетие.

Чиновники отмечают, что к 2030 году до 85% молодых людей должны верить в самореализацию в России.

Вопросы этой сферы обсудят участники форума.

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Лента комментариев
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Ваше последнее фото - устаревшее. Здание церкви ныне частично уже освежено снаружи. Вы давно там были? Кое-что уже сдвинулось с места. А вам - спасибо за развёрнутые комментарии, которые зачастую - больше по объёму самой заметки.)) Здоровья!

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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