В Калугу привезли книги по финансовой грамотности со шрифтом Брайля

Их смогут изучить люди, имеющие проблемы со зрением, сообщили 16 июля в правительстве Калужской области.

Издания в регионы направил Банк России. 20 комплектов книг переданы в областную специальную библиотеку для слепых им. Н. Островского, по пять комплектов – в областную Организацию Всероссийское общество слепых и Мещовскую школу-интернат для детей с нарушением зрения.

Статьи для книг подготовлены на основе публикаций портала Банка России «Финансовая культура» с участием приглашенных экспертов.

В изданиях рассказывается, например, как защитить свои сбережения от телефонных мошенников и распознать финансовую пирамиду, что важно знать о кредитах и микрозаймах.