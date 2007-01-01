В Калугу привезли книги по финансовой грамотности со шрифтом Брайля
Издания в регионы направил Банк России. 20 комплектов книг переданы в областную специальную библиотеку для слепых им. Н. Островского, по пять комплектов – в областную Организацию Всероссийское общество слепых и Мещовскую школу-интернат для детей с нарушением зрения.
Статьи для книг подготовлены на основе публикаций портала Банка России «Финансовая культура» с участием приглашенных экспертов.
В изданиях рассказывается, например, как защитить свои сбережения от телефонных мошенников и распознать финансовую пирамиду, что важно знать о кредитах и микрозаймах.
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